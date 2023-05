Martin Scorsese y Robert De Niro reunidos en ‘Killers of the Flower Moon’

Martin Scorsese y Robert De Niro trabajan juntos una vez, ahora en la cinta ‘Killers of the Flower Moon’, presentada en el Festival de Cannes, donde se reflejan los abusos cometidos contra los nativos americanos personificados en los indios Osage.

Foto: EFE

La cinta es una adaptación del Bestseller Killer of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann (2017), una obra que denuncia una serie de asesinatos sin resolver conocidos como los de “Reign of Terror”, perpetrados en la década de 1920 dentro de la comunidad nativa americana de Osage.

Ambas leyendas del cine trabajaron junto a Leonardo DiCaprio, otro actor consagrado que personifica a Ernest Burkhart, sobrino de William Hale (Robert De Niro), así como la actriz estadounidense Lily Gladstone, quien interpreta a Molly, esposa de Ernest.

Al elenco se unió Jesse Plemons, quien personifica a un policía del FBI asignado para investigar los asesinatos en la comunidad nativa americana, mismos que fueron perpetrados por la ambición de poder de William Hale, ya que las tierras eran yacimientos petroleros.

Con ‘Killers of the Flower Moon’ se busca ofrecer disculpas por los abusos cometidos contra los nativos americanos, personificados en los indios Osage. El mismo jefe Osage, Standing Bear, durante una rueda de prensa, agradeció a Scorsese y a su equipo haber restaurando la confianza de su pueblo en los hombres blancos. Para él lo esencial de este proyecto era lograr que la voz de los Osage “no se perdiera en la historia”.

La cinta, que dura 206 minutos, aborda hechos reales que comienzan a conocerse entre los estadounidenses donde William Hale utilizó métodos mafiosos para asesinar a numerosos miembros los Osage e implicó en ello a su sobrino Ernest, con el fin de apoderarse de sus tierras.

Para preparar Killers of the Flower Moon, Scorsese se reunió con diferentes representantes de los Osage de quienes aprendió “sus valores de respeto y de amor” y su profunda conexión con la tierra que, más allá de cuestiones políticas, les hace tener “una verdadera comprensión de cómo saber vivir en esta tierra”.

La película se vio interrumpida por la pandemia, pero ese descanso les permitió darse cuenta de que había que cambiar el enfoque de la historia. DiCaprio, que en principio iba a interpretar a otro personaje, preguntó al director cuál era el centro de la historia y eso llevó a Scorsese a tratar de averiguar cuáles eran las preocupaciones de los Osage.

Al respecto, DiCaprio señaló que lo que hace Scorsese en ‘Killers of the Flower Moon’ es sacar el lado humano de los personajes más siniestros y crueles, además de que consideró que la película es un “homenaje a la verdadera historia que ocurrió”.

*Con información de Cannes y EFE.

