Merlina Addams: 8 actrices que han dado vida al personaje

Al hablar de Merlina Adams probablemente pienses en la actriz Christina Ricci o en Jenna Ortega, pero al menos existen 8 actrices que han interpretado a este personaje, desde que apareció en la televisión. A continuación te diremos de quiénes se trata.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Actrices que han interpretado a Merlina Addams

Lisa Loring

Lisa Loring saltó a la fama cuando tan solo tenía seis años, gracias su papel en la serie de Los Locos Addams con el personaje de Merlina Addams. Esta producción fue la primera adaptación que se hizo de la caricatura creada por Charles Addams y contó con 64 capítulos que constaban de media hora.

Cindy Henderson

Cindy Henderson también dio vida a Merlina Addams, pero no como tal con la caracterización, ya que solo prestó su voz para un episodio de la caricatura Scooby-Doo, en donde Merlina Addams tuvo una participación especial. Años más tarde, de 1973 a 1974, Henderson prestó su voz nuevamente para la cinta animada de La Familia Addams que se llevó a cabo en por la compañía Hanna-Barbera.

Cristina Ricci

Cristina Ricci es quizá la actriz más asociada con el personaje de Merlina Addams, pues dio vida a este mismo en 1991 y en 1993 en las películas La Familia Adams y El Regreso de la Familia Addams, respectivamente. Además, reciéntenme se confirmó que Cristina Ricci tendrá una participación especial en la serie Merlina Addams, que próximamente se estrenará en streaming.

¡No te lo pierdas!

Merlina Addams: así luce el personaje de la nueva serie de Netflix

Estrenos Netflix junio 2022: ‘Peaky Blinders’ y más te esperan

Debi Derryberry

Al igual de Cindi Henderson, Debi Derryberry prestó su voz para interpretar a Merlina Addams en la serie animada que se mantuvo al aire de 1992 a 1994, la cual fue producida nuevamente por Hanna-Barbera. View this post on Instagram A post shared by Debi Derryberry (@debiderryberry)

Nicole Fugere

Nicole Fugere personificó a Merlina Addams en la película La Familia Addams: La reunión y en la serie de televisión La nueva Familia Addams, ambas producidas en 1998. Esta última se emitió a través de Fox, contó con dos temporadas y 65 capítulos en total, en donde la aterradora familia experimentó diferentes historias.

Melissa Hunter

Melissa Hunter dio vida a Merlina Addams en 2013, para la versión adulta de dicho personaje, en la serie Adult Wednesday, la cual se transmitió por YouTube y contó con dos temporadas. A través de los diferentes capítulos se pudo conocer la vida oscura y siniestra de Merlina, luego de que esta se desprendiera de su familia para independizarse.

Chloë Grace Moretz

En 2019 se estrenó otra cinta animada de La Familia Addams, que se basó en la película de 1991. En donde los integrantes de la macabra familia se preparan para celebrar una reunión, mientras intentan lidiar con un presentador de televisión. En este reboot, Chloë Grace Moretz prestó su voz para dar vida a Merlina Addams. View this post on Instagram A post shared by Chloë Grace Moretz (@chloegmoretz)

Jenna Ortega

Netflix prepara un live-action de la Familia Addams, en el que Merlina Addams será la protagonista de la historia. En donde veremos cómo la adolescente enfrenta los problemas de la vida cotidiana, mientras intenta dominar sus poderes. La serie será producida por Tim Burtton y protagonizada por Jenna Ortega, una actriz de ascendencia latinoamericana. View this post on Instagram A post shared by Wednesday Netflix (@wednesdaynetflix)

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter