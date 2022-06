Merlina Addams: así luce el personaje de la nueva serie de Netflix

Recientemente, Netflix dio a conocer las primeras imágenes del personaje principal de su nueva serie; Wednesday, que será protagonizada por Jenna Ortega y se enfocará en la vida de Merlina Addams, integrante de Los Locos Addams. Esta producción es una adaptación de la serie homónima de 1960.

En las primeras imágenes del live-action se puede ver a la actriz Jenna Ortega con el clásico delineado negro, las dos trenzas icónicas y el vestido negro con solapas blancas en el cuello que distinguen al personaje de Merlina Addams.

La serie Wednesday está bajo la producción de Tim Burtton, el guion corre a cargo de los creadores de Smallville y Spiderman 2; Al Gough y Miles Millar. Además constará de ocho episodios en su primera temporada. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la fecha del estreno, pero ya se dio a conocer el primer teaser tráiler.

Disney presenta el teaser tráiler del live-action de Pinocho View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

Los Locos Addams, la nueva versión

En la adaptación de Tim Burtton veremos a Merlina Addams como la protagonista de la serie, quien se encuentra en sus primeros años como estudiante de la Academia Nevermore, e intentará dominar sus poderes psíquicos, así como frustrar una ola de asesinatos que azotan la ciudad en la que vive y resolver un misterio sobrenatural que se relaciona con sus padres desde hace 25 años. View this post on Instagram A post shared by Wednesday Netflix (@wednesdaynetflix)

Se confirmó que en el reparto de la nueva adaptación de Los Locos Adams se encuentran: Catherine Zeta-Jones como ‘Morticia’, Luis Guzmán dará vida a ‘Homero’, Gorge Burcea en el papel de ‘Largo’, Gwendoline Christie como ‘Larissa Weems’, la directora de la academia Nevermore, Victor Dorobantu será ‘Cosa’, Isaac Ordonez como Pericles y la misma Christina Ricci, quien interpretó a Merlina Addams en la película de 1991 y en la secuela de 1993, pero aún no se ha revelado cuál es el papel que la actriz interpretará.

¿Quién es Jenna Ortega?

Jenna Ortega es una actriz estadounidense de 18 años que nació en California el 27 de septiembre de 2002. Comenzó su carrera artística en 2013, cuando solo tenía 11 años, con el film Insidious: Chapter 2, posteriormente se unió a producciones de Disney y Netflix. Ha participado en series como You (2019), Jane the Virgin (2014) y Stuck in the Middle (2016) además ha formado parte del elenco de películas como The Babysitter (2017), Killer Queen (2020), además de Scream (2022) solo por mencionar algunas. View this post on Instagram A post shared by Jenna Ortega (@jennaortega)

