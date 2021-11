Directores latinoamericanos dialogan hacía un cine unificador

El cine latinoamericano vive un gran momento. Desde los rincones de cada uno de los países que lo conforman, creadores y directores se encuentran reconstruyendo una industria que ha aportado en los últimos años a grandes representantes e historias locales de impacto global.

Convocados por Netflix, el mexicano Alonso Ruizpalacios, la peruana Claudia Llosa y el brasileño Alexandre Moratto, tres reconocidos directores latinoamericanos, compartieron su visión sobre el cine y las historias transformadoras del mismo.

Cabe destacar que los tres han estrenado sus últimas cintas en Netflix: ‘Una película de policías’, de Alonso Ruizpalacios; ‘Distancia de rescate’, de Claudia Llosa y más recientemente, ‘7 prisioneros’ de Moratto.

La conversación inició con los orígenes de cada uno de ellos y cómo sus primeras inquietudes los llevaron al mundo del cine. En el caso de Claudia Llosa y Alonso, su acercamiento se produjo en otras ramas artísticas, en la escritura para la directora peruana y en el mundo del teatro para Ruizpalacios, mexicano que en los últimos años ha consolidado grandes cintas como ‘Güeros’ y ‘Museo’.

Después de una exitosa presencia en festivales, ‘Una película de policías’ llegó recientemente a Netflix. Foto: Cortesía Netflix.

Cine Latinoamericano, creando un vínculo unificador

Hablando del cine de la región, existen comunes denominadores que destacan en las producciones de los países que lo integran, los cuales, al verse de manera general, ofrecen perspectivas que los hacen vincularse entre sí.

Los directores latinoamericanos, más allá de limitar las historias del cine de la región a temas políticos y desigualdades sociales, ven otros temas que lo enriquecen y que general la relación entre ellos.

Claudia Llosa llevó a la pantalla ‘Distancia de rescate’, la cual está basada en un exitoso bestseller. Foto: Cortesía Netflix.

“Siento que estamos conectados, unidos o ligados por el sentimiento de una experiencia de ser latinoamericanos y eso parcialmente, incluye la cultura, también una experiencia política y, probablemente, sea la forma en que entendemos el humor, en que entendemos una especie de pensamiento mágico. Recientemente, filmando en Colombia, Argentina y Chile desde hace unos años, ha sido maravilloso para mí ver lo profundamente conectados que estamos, lo fácil que se siente, sentirse en casa”, compartió Claudio Llosa.

Por su parte, Alonso Ruizpalacios, reconoció que existen otros atributos al de solo compartir una lengua o un sentido del humor, señalando que, a pesar de tener una gran influencia en Estados Unidos, reconoce que mirar al sur es una experiencia distinta.

‘7 prisioneros’ ofrece una cruda realidad desde Brasil. Foto: Cortesía Netflix.

“Es realmente sorprendente lo que encontramos, pienso, en la coincidencia de las historias y la misma especie de sensibilidad respecto a la narración de historias“, expresó Alonso Ruizpalacios.

Y aunque en Brasil sí existe una diferencia de lenguaje, para Moratto es aun importante señalar que el país también comparte territorio como parte de un país latinoamericano.

“Sí, pienso que el aspecto social de Latinoamérica en el cine está ahí en la cultura y pienso que es lo que dice Babenco, tan solo con encender la cámara estás de inmediato captando algo que de verdad no ves en ninguna otra parte del mundo y también lo veo en otras películas latinoamericanas, así que eso es lo que siento” compartió Alexandre Moratto, quien recientemente estrenó ‘7 prisioneros’, una desgarradora historia que cuestiona la esclavitud en la época moderna.

Los tres directores latinoamericanos que charlaron tras la convocatoria de Netflix forman parte de la nueva ola de creadores que se imponen en la plataforma. Foto: Netflix.

El streaming como aliado del cine latinoamericano

Tras cuestionarles sobre la nueva relación del mundo del streaming con el cine, en especial las últimas películas de los tres directores que se estrenaron en Netflix, cada uno mostró su opinión, dejando clara la idea de que el streaming no reemplazará a la experiencia de asistir al cine, pero si ayudará a que estas lleguen a más rincones nunca imaginados.

“Pienso que la gente todavía, es decir, vemos ahora que los cines han reabierto que la gente todavía va al cine, pero la experiencia del streaming tiene lógicamente, beneficios muy claros dentro de su ámbito, y el hecho de que la gente pueda hablar de lo mismo al mismo tiempo es también bastante emocionante“, destacó Alonso Ruizpalacios.

El cine latinoamericano ofrece su mejor momento con grandes historias y creadores desde distintos países de la región como: ‘Una película de policías’ de Alonso Ruizpalacios. Foto: Netflix.

“Para mí hay muchas ventajas, y veo la oportunidad, no solo como directora, de reconsiderar muchos puntos de vista. También para actores, miembros del equipo o gente que solo quiere trabajar y ver, y ser parte de una industria global. Y es una sensación especial. Así que creo que hay nuevos retos en el horizonte“, destacó Claudia Llosa.

“Por mi lado solo veo cosas buenas. Para mí, más diversidad en los

directores creo que significa crear más espacios para ellos. Es decir, no sé cómo sería mi carrera, a pesar de que es bastante incipiente, no sabría cómo sería de no haber sido por el streaming…”, afirmó Moratto.

‘Distancia de rescate’. Foto: Cortesía Netflix.

En los últimos años Netflix ha sumado a sus filas a los directores y creadores más reconocidos de la industria cinematográfica, incluyendo entre ellos a los de la región latinoamericana. Los casos de Claudia Llosa, Alonso Ruizpalacios y Alexandre Moratto, son parte del ejemplo con tres importantes películas listas para disfrutar en la plataforma.

