Netflix producirá una serie sobre el piloto de F1 Ayrton Senna en 2022

🇧🇷Hoje é dia de celebrar uma grande novidade: a Netflix, em parceria com a Gullane e Senna Brands, está adaptando a história por trás do herói nacional e ídolo mundial da Fórmula 1, Ayrton Senna, em uma minissérie de 8 episódios. #sennananetflix ⠀ 🇬🇧 Big news today: Netflix, in partnership with Gullane and Senna Brands, is adapting the story behind the national hero and world idol of Formula 1, Ayrton Senna, in an 8-chapters miniseries #sennananetflix @netflixbrasil @sennabrand @gullaneentretenimento