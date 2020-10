5 datos a considerar antes de ver ‘La maldición de Bly Manor’

‘La maldición de Bly Manor’, la nueva serie de terror de Netflix, prepara su llegada. Nuevamente el género es explorado por la compañía con una producción que promete terror puro en cada uno de sus capítulos.

El próximo 9 de octubre tendrá su estreno mundial en Netflix; antes de que esto suceda, la compañía ha revelado algunos datos a considerar antes de adentrarnos al escalofriante mundo de ‘La maldición de Bly Manor’.

Mike Flanagan presenta su nueva colaboración de terror con Netflix Foto: Cortesía Netflix.

¿Estás preparado para el terror? Llega listo con estos interesantes datos que compartimos a continuación:

La serie tiene al frente al mismo creador

‘La maldición de Bly Manor’ es una serie donde nuevamente interviene el director Mike Flanagan. El reconocido creador es conocido por consolidar su mirada en las producciones de terror. Hace un par de años conquistó a los suscriptores de todo el mundo de Netflix cuando presentó ‘La maldición de Hill House’, causante de que regresara con una nueva producción.

‘La maldición de Bly Manor’ es una historia nueva

El próximo estreno de Netflix no sigue los sucesos de ‘La maldición de Hill House’; la serie forma parte de la antología de ‘La maldición’, lo que nos deja ver que podría haber más historias adaptadas de novelas de terror para Netflix. Para disfrutar de ‘La maldición de Bly Manor’ no será necesario ver la primera entrega, ya que la historia cuenta una nueva aventura sobrenatural donde una casa embrujada es la protagonista.

Victoria Pedretti forma parte del elenco que regresará para interpretar un papel distinto. Foto: Cortesía Netflix.

Regresa parte del elenco

‘La maldición de Bly Manor’ volverá a traer caras conocidas de la primera entrega, pero representando a otros personajes. Netflix ya nos ha mostrado un poco de los nuevos papeles que interpretarán Victoria Pedretti, Oliver Jackson y Henry Thomas. Hace poco se confirmó que Kate Siegel también formaría parte de la serie, con un papel aún desconocido.

Una adaptación distinta

Si bien la primera entrega de la antología fue basada en el libro de Henry James del mismo nombre, ‘La maldición de Bly Manor’ también toma de inspiración el talento del escritor mezclado elementos de las novelas ‘La vuelta de tuerca’, ‘The Jolly Corner’ y ‘The Romance of Certain Old Clothes’, por lo que será una propuesta totalmente nueva respecto a las existentes.

Nuevos personajes se integran a esta serie de terror. Foto: Cortesía Netflix.

Precedentes en el cine

‘La vuelta de tuerca’, el título del que se basa mayormente ‘La maldición de Bly Manor’, ya ha tenido adaptaciones que han llegado al mundo cinematográfico con ‘The innocents’ del año 1961 y ‘The Turning’ de este año. Aunque los productores prometen la integración de otros elementos de la literatura de Henry James.

‘La maldición de Bly Manor’ se desarrolla en los años ochenta en Inglaterra. Después de la misteriosa muerte de una niñera, una nueva joven de Estados Unidos llega para hacerse cargo de los dos pequeños huérfanos. A su llegada descubre que nada es lo que parece: los oscuros secretos salen a la luz en este escalofriante romance gótico, que llega el viernes al catálogo de Netflix acompañado de nuevos personajes atormentados.

