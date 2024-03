Esto es lo que hay que saber sobre el exitoso documental de Netflix ‘Octopus Murders’

Una nueva investigación sobre la muerte del periodista estadounidense Danny Casolaro y la red de teorías conspirativas en la que estuvo enredado a principios de la década de 1990 captó la atención del público en American Conspiracy: The Octopus Murders de Netflix, que tuvo 3.9 millones de visualizaciones la semana pasada, para convertirse en uno de los programas más vistos del streaming.

Octopus Murders se estrenó el 28 de febrero y fue vista durante 14.5 millones de horas para convertirse en el cuarto programa más popular de Netflix del 26 de febrero al 3 de marzo, detrás de Avatar The Last Airbender (144.2 millones de horas), Love is Blind (57.5 millones) y One Day (32.3 millones).

La docuserie de cuatro partes sigue a los investigadores Christian Hansen y Zachary Treitz mientras recorren los pasos del escritor independiente Casolaro y tratan de reconstruir lo que pudo haber sucedido antes de que fuera encontrado muerto en 1991.

En ese momento, Casolaro investigaba una conspiración política a la que llamó “el Pulpo”, que se dice describe una red de vigilancia oculta que opera dentro del gobierno de Estados Unidos, posiblemente responsable de una serie de teorías de conspiración no probadas sobre software espía oculto, asesinatos sin resolver, lavado de dinero, colusión con Irán, tráfico de armas y más.

Las notas encontradas después de su muerte sugirieron que Casolaro estaba visitando Martinsburg, Virginia Occidental, donde se encontró su cuerpo en una habitación de hotel, para reunirse con una fuente sobre la historia de Octopus, lo que generó dudas entre su familia y colegas de que su muerte fue un suicidio según lo dictaminado por un médico forense.

Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información de Treitz y Hansen revelaron detalles del caso que el público no conocía antes, incluida una posible conexión con el exoficial de inteligencia militar Joseph Cuellar, quien se reveló que conoció a Casolaro semanas antes de su muerte, discutió la teoría del Pulpo y visitó la habitación del hotel del periodista.

En una entrevista, Treitz comentó que se ha sentido “obsesionado” desde el descubrimiento de la conexión de Cuellar con el caso: “Tenemos notas sobre todos los involucrados en la historia, pero hay proporcionalmente menos sobre Cuellar… Es una historia circunstancial, pero yo Creo que el hijo (de Cuellar) nos dijo de manera sucinta que su padre era un oficial de inteligencia militar especializado en guerra psicológica”.

“The Octopus” era el título provisional de un libro que Casolaro había propuesto a los editores sobre “la historia de investigación más explosiva del siglo XX”, según los archivos de Columbia Journalism Review.

Su propuesta describía una historia “sobre un puñado de personas que han podido explotar con éxito los imperios secretos de las redes de espionaje, las grandes petroleras y el crimen organizado. Este pulpo se extiende por todo el mundo para controlar las instituciones gubernamentales en los Estados Unidos y en el extranjero”.

Su teoría pretendía que había un solo grupo de personas responsables de algunas de las teorías de conspiración más escandalosas (y no probadas) que surgieron en Washington DC en la década de 1980, incluida la llamada Sorpresa de Octubre de 1980. La teoría afirma que el equipo del entonces candidato presidencial Ronald Reagan trabajó con funcionarios iraníes para intercambiar armas con el país si aceptaban mantener rehenes de la embajada de EU el tiempo suficiente para asegurarse de derrotar a Jimmy Carter en las elecciones de 1980.

La teoría de Casolaro suponía que las mismas personas detrás de la Sorpresa de Octubre orquestaron el asunto Irán-Contra y el colapso en 1991 del Banco de Crédito y Comercio Internacional, una institución financiera que Casolaro pensaba que hizo posibles tales escándalos.

Octopus también giró en gran medida en torno a una demanda entre el gobierno de Estados Unidos e Inslaw, una empresa de software contratada por el Departamento de Justicia para construir un sistema de gestión de casos.

Inslaw demandó al departamento en 1998 por acusaciones de que el gobierno robó el software y lo distribuyó ilegalmente. Inicialmente, la compañía ganó el caso, pero el fallo fue anulado en apelación. A raíz del litigio que duró una década, surgió la teoría de que el Departamento de Justicia había utilizado el software para espiar ilegalmente a cualquiera que lo comprara.

“Dijo: ‘Joe, tengo miedo'”, comentó Joe Lane, amigo de Casolaro, al Washington Post en 1999. “Dijo: ‘He estado recibiendo llamadas amenazantes’. Le dije: ‘¿Por qué no dejas esta historia?’ Él dice: “No puedo, Joe. Es demasiado profundo. Es más grande que cualquier cosa que haya encontrado en mi vida”. Él afirma: ‘Joe, esto es más grande que cualquier cosa que haya soñado’”.

Octopus Murders es una de varias series documentales que se han estrenado en Netflix en lo que va del año. “Eres lo que comes: un experimento gemelo”, un programa basado en un estudio médico sobre los beneficios para la salud de las dietas veganas, estuvo dos semanas entre los principales títulos del streaming a principios de año.

La primera temporada de American Nightmare, la historia real de un allanamiento de morada y un secuestro en 2015, estuvo entre los 10 mejores programas durante cinco semanas después de su estreno en enero.

En febrero, se lanzó una serie limitada titulada ¿Puedo contarte un secreto? sobre un ciberacosador británico que se encuentra en su segunda semana en el top 10 de Netflix. Una serie llamada The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth se estrenó el 29 de febrero y subió al puesto número 7 en la lista de los 10 mejores programas la semana pasada con 6.9 millones de horas vistas en sus primeros cuatro días. La serie documental profundiza en la investigación en curso sobre la desaparición en 2012 de Sheena Bora, entonces de 25 años, en Mumbai.

