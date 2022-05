Tom Brady producirá y será el invitado en una nueva serie de Netflix

Tom Brady es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NFL (National Football League.) También ha sido sujeto de constantes comentarios debido a su comportamiento: como cuando lanzó al agua el trofeo del Super Bowl, su vida de lujos o su peculiar forma de bailar.

Dentro de poco, él subirá al escenario para escuchar parte de estas constantes burlas que se generan en torno a su persona. Para ello, Netflix tiene planeada una nueva serie llamada “Greatest Roast of All Time” o “GROAT”, en la cual Tom Brady no solamente será el productor ejecutivo del programa, sino también su primer tema, según reveló Variety.

Este formato tiene gran popularidad en Estados Unidos, en donde básicamente se invita a alguien para ser “rostizado” al ser objeto de las más feroces y cómicas burlas.

Así, el nuevo proyecto está planeado para ser filmado en algún momento de 2023, como parte de su regreso a la NFL. Será interesante ver quién es el invitado que es llamado para llevar a cabo este roast con la estrella del futbol americano.

Algunos posibles nombres, resaltado en los medios estadounidenses, son los de su ex rival y amigo Peyton Manning o su ex compañero de los Patriots, Julian Edelman, quienes seguramente tienen muchas cosas que decirle al quaterback.

“Estamos ansiosos por asar al mariscar de campo, Tom Brady, tres veces ganador del Super Bowl, quien solamente regresó a la NFL para retrasar este roast”, habría comentado Robbie Prawn, vicepresidente de formatos de comedia y stand-up en Netflix.

Junto a la estrella de este deporte, también serán productores ejecutivos del nuevo programa de Netflix: Casey Patterson, Jeff Ross y Carol Donovan. Aún no se han revelado los nombres de otras estrellas que podrían tener de invitados, además de Tom Brady.

