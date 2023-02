Estas son las producciones que integrarán el nuevo Universo de DC Studios

El cineasta James Gunn y el productor Peter Safran anunciaron que una nueva etapa está por comenzar en el Universo de DC Studios, al compartir los títulos de los nuevos proyectos que llegarán a las pantallas próximamente.

El universo de estos superhéroes se reiniciará una vez más para crear diferentes narrativas que estarán conectadas entre sí. Gracias a esto veremos la llegada de películas, series, animaciones y videojuegos que marcarán la primera fase del Universo de DC, la cual llevará por nombre Gods and Monsters.

Títulos que llegarán al Universo de DC

Superman: Legacy

Después de la despedida de Henry Cavill veremos la llegada de Superman: Legacy, un proyecto que retratará a un superhéroe más juvenil y contará con el guion de James Gunn, quien además podría figurar como el director. El estreno de esta producción está programado para el 11 de julio de 2025.

The Authority

Este largometraje tratará sobre un grupo de superhumanos que no estarán enfocados en solo salvar el mundo. Estos mismos hicieron su primera aparición en 1992 a través de Wildstorm. Debido a que la historia aún se encuentra en el proceso de escritura, no se ha develado la fecha de su estreno.

Batman: The Brave and the Bold

En el reinicio del Universo de DC no podía faltar Batman, es por eso que The Brave and the Bold se unirá a la lista de estrenos. La producción está inspirada en los cómics de Batman que fueron escritos por Grant Morrison y presentará a Robin, el alter ego de Damian Wayne, quien es hijo del mismo Bruce Wayne.

Swamp Thing

De acuerdo con James, Swamp Thing escarbará en los oscuros orígenes de este personaje y, probablemente, causará controversia. El director también agregó que con este proyecto sucederá algo similar a lo que ocurrió cuando anunció que Guardianes de la Galaxia se sumarían al UCM.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl también llegará al Universo de DC con esta cinta que estará basada en los cómics de King que llevan el mismo título. En ella veremos a una heroína más madura, quien creció en un fragmento de roca de krypton y vio morir a todos sus conocidos.

Creature Commandos

Aunque Creature Commandos todavía se encuentra en una etapa de producción, se confirmó que llegará directamente a la plataforma de HBO Max. Su historia girará en torno al monstruo de Frankenstein y de otros personajes a que lucharán contra los nazis durante la Guerra Mundial. Entre los planes que se tienen para el Universo de DC también se anunció que esta producción tendrá un live-action.

Entre los nuevos títulos del Universo de DC también figuran:

Waller : un spin-off de Peacemaker que será producido por Jeremy Carver .

: un spin-off de que será producido por . Lanterns : una serie que tendrá como protagonistas a Hal Jordan y John Stewar , dos miembros del cuerpo de Green Lantern , quienes tendrán que investigar un misterio .

: una serie que tendrá como protagonistas a , dos miembros , quienes tendrán que . Paradise Lost : una historia que estará ambientanda en la isla de Themyscira , antes del nacimiento de Wonder Woman .

: una historia que estará , antes del nacimiento de . Booster Gold: Mike, una exestrella de futbol que descubre una máquina del tiempo.

