Oscar 2023: ¿Cuándo y dónde ver el anuncio oficial de los nominados?

Estamos a unos días de que se lleve a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2023, donde la academia estadounidense reconocer a las películas consideradas las mejores en cada categoría, pero antes de esa fecha hay una que es la base de esta premiación, el anuncio de los nominados.

Esta ceremonia suele ser un momento de drama, celebración, triunfo y controversia, esperado por millones de personas en todo el mundo, ya que marcan lo mejor del cine durante 2022.

Para los mexicanos, en diversas ocasiones tanto la ceremonia donde se anuncian a los nominados, así como a los ganadores de los premios Oscar, se ha convertido en un momento de verdadera incertidumbre, ya que hemos visto a grandes artistas desfilar como Alejandro Gonzáles Iñárritu, Alfonso Cuarón, Demián Bichir, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Adriana Barraza, Lupita Nyong’o, Marina de Tavira, Gabriel Figueroa, Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto y el gran Guillermo del Toro, entre muchos otros.

Aquí te contamos cuándo y dónde podrás ver el anuncio de cada una de las cintas nominadas, así como la categoría y los involucrados directamente en los Premios Oscar 2023.

La Academia de Hollywood hará el anuncio oficial de las cintas nominadas en las diversas categorías será este martes 24 de enero, en punto de las 7:30 a.m., hora del centro de México.

Los canales oficiales para ver este evento, uno de los más esperados, será a través de la página oficial Oscar.com, Oscars.org; así como en su canal y redes sociales oficiales:

Youtube – Oscars

Twitter – @TheAcademy

Facebook Live: The Academy

