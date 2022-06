Peaky Blinders: resumen de la sexta temporada

La serie británica Peaky Blinders está cada vez más cerca de su fin. La sexta temporada resolvió muchas incógnitas, pero también planteó muchas otras interrogantes que próximamente tendrán una respuesta. Si no has visto los capítulos más recientes, aquí te los resumimos.

La supervivencia de los Peaky Blinders

En el final de la quinta temporada, Tommy Shelby intenta quitarse la vida después de que descubre que Oswald Mosley no está muerto y que sabe que fue él quien intentó asesinarlo, pero su suicido se ve frustrado debido a que Arthur descargó el arma que Tommy utilizó.

Sin embargo, la familia de los Peaky Blinders se encuentra en riesgo de llegar a la bancarrota debido a la gran depresión de 1929 y a la legalización del Whisky, pero se salvan de ello cuando Tommy consigue comercializar opio.

Una nueva mercancía

A lo largo de la sexta temporada, Tommy Shelby crea y lleva a cabo diferentes estrategias para comercializar el opio en Gran Bretaña y llevarlo hasta Estados Unidos para levantar su nuevo negocio. View this post on Instagram A post shared by Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

En los diferentes capítulos, Tommy evita que Michael Gray domine la compañía de los Shelby y el mercado estadounidense, ya que hace que este termine en prisión. Además, convence a su tío Jack Nelson para que le brinde su apoyo.

La presencia del IRA

Tommy Shelby descubre que el Ejército Republicano Irlandés (IRA) evitó el asesinato de Oswal Mosley y que ellos son los responsables del asesinato de otros personajes, como el de la tía Polly. Después de algunos acuerdos, Laura McKeen, representante del IRA, consigue que el tío Jack Nelson los dote de armas. View this post on Instagram A post shared by Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

Pero diferentes miembros del IRA, entre ellos Laura McKeen, pierden la vida en una reunión en la que el tío Jack planeaba terminar con Arthur, ya que la trama da un giro inesperado y los Peaky Blinders consiguen vengar la muerte de la tía Polly.

El descenso de los Peaky Blinders

Aunque Michel Gray forma parte de la dinastía Peaky Blinders quiere acabar con su primo Tommy Shelby, debido a la promesa que hizo en el funeral de Polly, su madre. Por eso, cuando sale de prisión intenta matarlo en un coche bomba, pero la situación se sale de sus manos y él es quien cae muerto.

Por otra parte, en la sexta temporada, se devela que Ruby Shelby está enferma de tuberculosis, una enfermedad mortal para esas épocas, hecho por el que pierde la vida, a pesar de los tratamientos que recibe.

El primogénito

Cuando Tommy busca la ayuda de Esme Shelby para salvar a su hija Ruby, descubre que tiene un primogénito llamado Duke, un joven ladrón que es presentado ante los Peaky Blinders y quien gana su puesto en la familia tras terminar con el traidor de Billy, luego de que este entregara la cabeza de Arthur. View this post on Instagram A post shared by Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

El final de Tommy Shelby

Al mismo tiempo en el que Ruby es detectada con Tuberculosis, le informan a Tommy Shelby que padece de un tuberculoma en el cerebro que terminará con su vida en un año, por lo que decide dejar a los Peaky Blinders para vivir en solitario en las colinas y nombrar a Ada Shelby como la cabeza de los negocios y de la política. View this post on Instagram A post shared by Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

Luego de un mes, Tommy ve a Ruby en una visión y descubre que no está enfermo, ya que todo fue un plan de Oswald Mosley para terminar con él, así que decide regresar con su familia. Dejando un gran hueco en la historia, que tendrá su desenlace en la película que prepara la producción de Peaky Blinders.

