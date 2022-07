La nueva película de Christopher Nolan ‘Oppenheimer’ revela su póster

Universal Pictures dio a conocer el poster oficial de Opphenheimer, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a las salas de cine en julio de 2023. Conoce quiénes son los actores que forman parte del elenco y todos los detalles de esta producción.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

#Oppenheimer – Solo en cines 19 · 7 · 23 pic.twitter.com/DcrjQPSxxN — Universal Pictures México (@UniversalMX) July 21, 2022

La imagen fue dada a conocer este jueves 21 de julio y con ella se reveló el lema de la cinta: “El mundo cambió para siempre“, brindando así un pequeño adelanto de lo que veremos en Oppenheimer.

Una nueva historia

Esta película —tal como su nombre lo indica— narrará la historia de J. Robert Oppenheimer, un físico estadounidense que lideró el laboratorio de los Alamos y estuvo a cargo del proyecto Manhattan, en donde nació la bomba atómica. En ella descubriremos cómo este invento generó diferentes cargos de conciencia en el físico y cómo él mismo se pronunció en contra de ello el resto de su vida.

Aunque Oppenheirmer no será una biopic más, pues se distingue por ser un proyecto de Christopher Nolan, que además estará basado en la obra ganadora de un Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2005), escrita por J. Kaid Bird y Martin J. Sherwin.

La cinta ha despertado grandes expectativas entre los fanáticos debido al trabajo que Christopher Nolan ha creado en cintas como Origen (2010), Interestelar (2014) y El caballero oscuro (2008), mismas con las que logró captar la admiración de espectadores y críticos.

¡No te pierdas estos estrenos!

‘Avatar 2: el camino del agua’, todo lo que debes de saber

Próximos estrenos para los amantes de las películas de terror

El elenco de Oppenheimer

Entre los actores que forman parte de esta producción se encuentran Cillian Murphy (Peaky Blinders) —como el protagonista—, Emily Blunt (Un lugar en silencio), Matt Damon (En busca del destino), Florence Pugh (Black Widow), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y Robert Downey Jr (Iron Man: el hombre de hierro), entre otros talentos.

La producción estará a cargo de Emma Thomas, Charles Roven y del mismo Christopher Nolan. Por otra parte, Hoyte Van Hoytema quien participó en Tenet (2020), Dunkerque (2017) e Interestelar (2014) será el responsable de la fotografía. Así mismo la banda sonora será obra de Ludwig Göransson.

Por otro lado, Universal Picturs —la casa productora de Oppenheimer— confirmó que la producción de la cinta comenzó a inicio de 2022, también señaló que la película se filmará en el mismo formato que Tenet y Dunkerque. Además, Syncopy Films dio a conocer la primera imagen de Cillian Murphy como Oppenheimer.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter