Top 6: Películas de Netflix subestimadas, pero realmente buenas

Cada semana vemos llegar nuevo contenido a Netflix, y como suele pasar, es probable que algunos de los títulos lleguen a subestimarse. Es momento de darles una nueva oportunidad y descubrir las impactantes historias detrás de cada una de ellas.

A continuación te compartimos cinco películas que no puedes dejar pasar. Todas ellas diversas para que elijas la que crees es la indicada para ti.

Rapera a los 40

Una inspiradora historia que ganó el pasado Festival de Sundance en la categoría a Mejor Dirección de Drama. La comediante y dramaturga, Radha Blank, plasmó su historia en esta cinta en blanco y negro para compartir su sentir al buscar un golpe de suerte antes de los cuarenta años. Tras arruinar lo que parece ser su última oportunidad, buscó redimirse como una rapera bajo el nombre de RadhaMUSprime. Sincera y divertida, así es la propuesta de la directora y guionista que llega con buenas críticas al catálogo de Netflix.

Cuties

Aunque la polémica la continúa persiguiendo, esta película francesa se mantiene en el catálogo de Netflix. Cuties explora a un grupo de niñas que encuentran en el baile su despertar, entre ellas se encuentra Amy, una niña de origen senegalés que se debate entre esta experiencia o seguir las reglas conservadoras de su familia y la religión. A pesar de que fue reconocida en Sundance, la película de Maïmouna Doucouré ha sido fuertemente señalada por la representación sexual de las niñas.

Un secreto para Adi

Esta cinta llega al catálogo como una producción original India. Catalogada como una comedia dramática, la cinta se basa en el libro homónimo de Manu Joseph, la cual cuenta la historia del un hombre que, atormentado por pertenecer a la clase social más desfavorecida, acepta que un holgazán saque provecho de su hijo para hacerlo pasar como un niño prodigio y así mejorar la fortuna de su familia. Lo anterior sin considerar que el secreto que guarda puede destruir a la persona que más ama.

Hater

Una reflexión sobre el odio, donde las redes sociales forman parte elemental de esta premisa, se encuentra en la película de origen polaco que llegó hace unos meses a Netflix. De la dirección corrió a cargo de Jan Komasa, quien llegó a una nominación a Mejor Película Extranjera con su anterior trabajo, plasma la idea de que las redes sociales pueden ser las armas más letales a través de la historia de su protagonista.

Si supieras

Esta historia original de Netflix que triunfó este año en el Festival de Cine de Tribeca, nos presenta una historia juvenil como pocas. La trama sigue a Ellie, una joven tímida e inteligente que ayuda a un joven a conquistar a la chica más popular. Todo se sale de control cuando la protagonista descubre que comienza a tener sentimientos por ella. Esta cinta es una de las cartas de Netflix para tener una nominación al Oscar.

La trinchera infinita

Desde España Netflix también ha reclutado importantes producciones. Tal es el caso de la Trinchera infinita, una historia basada en hechos reales sobre un hombre que pasó escondido por más de treinta años debido a las represalias de la dictadura de Pinochet. Desgarradora y con bastante tinte dramática, la cinta se perfila entre las favoritas de representar a España como la preselección a la categoría de Mejor Película Extranjera de los próximos Oscar.

Si eres amante de las buenas cintas seguramente ya has visto la mayoría. Si aún no lo haces no puedes esperar a disfrutar del cine de calidad que ha reconocido a Netflix con sus últimas producciones.

