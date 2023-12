3 versiones cinematográficas que han dado vida Willy Wonka

Como seguramente sabrás, el escritor británico Roald Dahl creó el personaje de Willy Wonka para sus libros infantiles Charlie y la fábrica de chocolate (1964) y Charlie y el gran ascensor de cristal (1972), sin embargo, la historia del chocolatero ganó presencia en la industria cinematográfica a través de tres películas. Te contamos de cuáles se trata.

Willy Wonka y la fábrica de chocolate

La primera vez que pudimos ver a Willy Wonka en la pantalla fue en 1971, en la adaptación cinematográfica dirigida por Mel Stuart (The Mystery of Sleep, 2010). Esta cinta narra la historia de un chocolatero que invita a cinco niños a conocer su fábrica, los afortunados primero deberán encontrar los boletos dorados que fueron escondidos en las barras de chocolate Wonka.

La película de 1 hora y 40 minutos fue protagonizada por Gene Wilder, quien dio vida a Willy Wonka, Peter Ostrum como Charlie Bucket y Jack Albertson como el abuelo de Charlie. En 1972 el largometraje fue nominado a los Oscar en la categoría a Mejor adaptación musical. Actualmente se encuentra disponible en HBO Max.

Charlie y la fábrica de chocolate

En 2005 se estrenó una segunda adaptación de la novela de Roald Dahl, que fue dirigida por Tim Burton (El joven manos de tijera, 1990). Aunque la historia fue la misma, el título tuvo una pequeña modificación.

En Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka fue interpretado por Johnny Depp, Charlie por Freddie Highmore y su abuelo por David Kelly. Al igual que su antecesora, fue nominada a los premios de la Academia, pero esta vez en la categoría a Mejor vestuario. La película tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y se encuentra disponible en HBO Max.

Wonka

A diferencia de las anteriores, esta cinta profundiza en el mundo del chocolatero más famoso para narrar sus orígenes y mostrar cómo fueron sus primeras creaciones, antes del nacimiento de la fábrica. El estreno del filme llegará este 7 de diciembre.

En esta ocasión Willy Wonka será interpretado por Timothée Chalamet, a él se suma el talento de Calah Lane (This is Us, 2021), Olivia Colman (La favorita, 2018) y Hugh Grant (Un gran chico, 2002), quienes darán vida a nuevos personajes. Sólo queda esperar un poco para descubrir si la película dirigida por Paul King (Paddington, 2014) también podrá conseguir una nominación a los Oscar.

