El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder: lo que debes saber

Este 2 de septiembre se estrenaron los dos primeros episodios de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder y para que tengas un contexto más amplio al respeto, aquí te decimos los aspectos que debes tener en cuanta, antes ver esta serie.

El escrito en el que se basa la historia

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder no es realmente una adaptación de la saga The Lord of the Rings, escrita por J.R.R. Tolkien, sino una producción que destaca los apéndices que fueron creados por el mismo Tolkien para darle coherencia y forma a la historia que ya se conoce.

Dichos escritos se titulan El Silmarillion y son pequeños esbozos que el escritor británico utilizó para erigir el vasto mundo de fantasía de El Señor de los Anillos. Sin embargo, además de recurrir a ellos, Amazon Video utilizó licencias y ciertas libertades para crear personajes que no formaban parte de la obra original.

Ian Holm

La época en la que se desarrolla

Se sabe que la trilogía de El Señor de los Anillos y las precuelas de El Hobbit están ambientadas en la Tercera Edad, a diferencia de la serie Los Anillos del Poder que se desarrolla en la Segunda Edad, lo cual significa que esta última se sitúa miles de años antes de los hechos ocurridos en las películas.

Vale la pena rescatar que, en La Comunidad del Anillo se presentó la Segunda Edad, una época en donde existieron criaturas, razas y culturas que no lograron desarrollarse para trascender a la Tercera Edad, es por eso que algunos de estos aspectos que se presentan en la serie podrían parecer “nuevos”.

Los nuevos personajes

Aunque la nueva serie trae consigo muchos nuevos personajes, aquí te hablaremos de aquellos que se convertirán en el motor de la historia.

Galadriel

Galadriel es una reina élfica que posee uno de los anillos del poder, fue presentada por primera vez en la película El Señor de los Anillos, en donde fue interpretada por Cate Blanchett. Sin embargo, en la serie este personaje regresa en una versión más joven pero cuando aún no poseía dicho poder y esta vez, reencarnado por Morfydd Clark.

Elrond

Este semielfo también fue introducido desde las películas, en donde fue interpretado por Hugo Heaving. Pero en esta nueva entrega se le ve en su versión más joven —interpretada por Rober Aramayo— y muestra a un ciervo del rey muy leal.

Foto: Cortesía de Prime Video

Celebrimbor

Charles Edwards es quien da vida a Celebrimbor, un elfo muy importante para la serie, pues el joyero más famoso y quien forja los Anillos del Poder.

Durin IV

Durin IV es un príncipe enano —interpretado por Owain Arthur— que no debe perderse de vista, pues promete convertirse en una pieza clave para la serie, durante los próximos episodios.

Fecha de estreno de los episodios

Seguro te preguntas cuándo se estrenará el resto de los episodios y cuántos formarán parte de la primera temporada, así que para resolver tus dudas te dejamos un pequeño calendario.

Capítulo 1 y 2 – viernes 2 de septiembre

Capítulo 3 – viernes 9 de septiembre

Capítulo 4 – viernes 16 de septiembre

Capítulo 5 – viernes 23 de septiembre

Capítulo 6 – viernes 30 de septiembre

Capítulo 7 – viernes 7 de octubre

Capítulo 8, final de temporada – viernes 14 de octubre

Foto: Cortesía de Prime Video

El orden en el que debes ver El Señor de los Anillos

De acuerdo con la cronología de esta historia, la serie Los Anillos del Poder es la primera producción que debes ver para comprender toda la saga, así que, si aún no has visto las anteriores, no te preocupes, porque se desarrollan mucho tiempo después, sin embargo, este el orden en el que puedes verlas:

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder (2022)

El Hobbit: Un Viaje Inesperado (2012)

El Hobbit: La Desolación de Smaug (2013)

El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos (2014)

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001)

El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002)

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003)

