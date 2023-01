‘The Last of Us’: 6 cosas que nos dejó el primer episodio

El primer episodio de The Last of Us ya está disponible en HBO Max y su estrenó dejó impactado a más de uno, pues durante los 80 minutos de su duración mostró drama, suspenso, acción y un desarrollo bien logrado. Te contamos seis cosas que ha dejado este primer vistazo.

1. La infección

La infección que provoca la pandemia que se vive en la serie es causada por un hongo conocido como Cordyceps, el cual, ataca el cerebro de los humanos para provocar que estos pierdan la función cerebral y sean incapaces de pensar racionalmente.

Además de esto, las personas infectadas se convierten en seres violentos y peligrosos, debido a que actúan como zombies y pueden infectar a otras con tan solo morderlas.

2. Referencias al videojuego

Como habrás notado, el primer episodio de The Last of Us contiene diferentes referencias al videojuego y la más emblemática de ellas es en donde Sarah, Tommy y Joel se suben a la camioneta para escapar de las personas infectadas. Seguro a lo largo de la historia veremos más referencias como esta.

3. Diferencias en la historia

Si bien la serie de HBO es una adaptación fiel del videojuego creado por Naughty Dog, también incluye ciertas libertades para mostrar una historia más completa. Una de las principales diferencias es el día del brote. Mientras que en el videojuego todo comienza en 2013, en la serie ocurre en el 2003. Además de esto, el presente se desarrolla en épocas distintas, pues en el videojuego todo transcurre en el 2033 y en la serie en el 2023.

4. FEDRA

En el episodio uno de The Last of Us seguro escuchaste sobre FEDRA, la Federal Disaster Response Agency que está a cargo de las zonas de cuarentena y quien tiene la responsabilidad de resguardar a la población, eliminando a cada persona que resulte infectada. Todo parece indicar que FEDRA es lo único que queda del gobierno estadounidense y quien tiene el control de las fuerzas militares.

5. Las Luciérnagas

En este primer vistazo también habrás notado la mención de las Luciérnagas, quienes trabajan como contrabandistas para introducir y sacar cosas de la zona de cuarentena. Esta organización es la que mantiene encerrada a Ellie para transportarla hasta un laboratorio y descifrar porque no se ha infectado.

6. La canción de Depeche Mode

Al final del primer episodio, la radio recibe una señal, se trata de la canción ‘Never Let Me Down Again’ de Depeche Mode, que se lanzó en 1987. Y de acuerdo con lo dicho por Ellie, si suena una canción de los 80, esto anticipa dificultades.

En el podcast de HBO, Craig Mazin explicó que se eligió esta canción porque contiene un ritmo acelerado y la letra logra transmitir la oscuridad que existe en la situación que se reflejará. Además de esto, el showrunner reveló que la canción de Depeche Mode seguirá sonando en los siguientes episodios.

