‘The Last of Us’: Todo lo que debes saber sobre la serie de HBO

La esperada serie de terror y acción, The Last of Us llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 15 de enero y estos son todos los detalles que debes saber al respecto, si es que quieres formar parte de las Luciérnagas.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

¿De qué va The Last of Us?

Como seguró sabrás, The Last of Us es una adaptación del videojuego homónimo creado en 2013, es por eso que su historia versa en un futuro posapocalíptico, en donde Joel, uno de los supervivientes, es contratado para resguardar a Ellie, una niña de 14 años que parece ser la pieza clave y la esperanza del mundo.

Sin embargo, lo que inicia como un pequeño trabajo para Joel, se convierte en un viaje brutal y desgarrador tanto para él como para Ellie, quienes deberán confiar en sí mismos para sobrevivir a la catástrofe.

¿Quién es quién en la serie?

El actor chileno Pedro Pascal dará vida a Joel, un superviviente que vive atormentado por los traumas y problemas que forman parte de su pasado, quien deberá proteger a la persona que representa la última esperanza para la humanidad.

Bella Ramsey, la actriz británica que formó parte de la serie Juego de Tronos (2011), interpreta a Ellie, una huérfana de 14 años que ha tenido que sobrevivir a un planeta devastado, mientras intenta luchar contra la ira, la necesidad de pertenencia y la nueva realidad que enfrenta.

Foto: Cortesía de HBO Max

Por otra parte, verás a Tommy (Gabriel Luna) el hermano pequeño de Joel, un exsoldado que no ha perdido el sentido del idealismo ni la esperanza de crear un munto mejor. También conocerás a Tess (Anna Torv), una contrabandista que se aferra a sobrevivir a un mundo pospandémico y a Marlene (Merle Dandrige), líder de un movimiento de oposición llamado las Luciérnagas, que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor.

¡No te lo pierdas!

Series de Netflix que plantean un posible apocalipsis

Series sobre Inteligencia Artificial que te harán temerle a la tecnología

La producción

The Last of Us fue co-creada y escrita por Craig Mazin —la mente detrás de Chernobyl (2019)— y por Neil Druckmann, el creador del videojuego. En cuanto al doblaje al español podrás reconocer a Mariela Centurion (Ellie), Adrián Wowczuk (Joel), Jimena Vallejos (Tess), Martin Gopro (Tommy), Mara Campanelli (Marlene) y Lucas Medina (Biill), quienes además de prestar su voz para el videojuego, participaron en la serie para sorprender a los fans de la misma.

Foto: Cortesía de HBO Max

El primer episodio de The Last of Us llegará el domingo 15 de enero a HBO Max y HBO, en punto de las 8:00 pm, hora México. ¿Estás listo para el estreno?

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter