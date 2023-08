Robert De Niro: el padrino de la interpretación de cara al Oscar

Madonna, la resurrección de la Reina del Pop

EFE.- Robert De Niro cumplió 80 años. Lo hace poco después de haber sido padre por séptima vez y justo tras haber perdido trágicamente a su joven nieto. Pero los cumple, también, demostrando que su carrera está más viva que nunca.

El actor cuenta ya con 7 nominaciones a los Oscar, 2 de ellas alzándose vencedor. En la próxima celebración, puede sumar una estatuilla más al palmarés gracias al último filme de Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, porque todas las quinielas apuntan a que se llevará el premio a “Mejor Actor de Reparto”.

Todo un hijo del arte

Robert Anthony De Niro Jr nació el 17 de agosto de 1943 en el barrio de Greenwich Village, Nueva York. De ascendencia irlandesa e italiana por parte de padre, y holandesa, inglesa, francesa y alemana por parte de madre.

El futuro actor creció en un ambiente de diversidad cultural y vibrante creatividad. Y es que sus padres eran Robert De Niro Sr. y Virginia Admiral, ambos pintores y ella, además, poetisa.

Así, De Niro estuvo expuesto desde temprana edad a las artes visuales y escénicas. También se desveló en la biografía del intérprete que su padre era homosexual y su madre bisexual.

De hecho, sus padres se divorciaron cuando él tenía 3 años, y él fue criado por su madre en el neoyorkino barrio de Little Italy y en Greenwich Village, aunque también pasaba tiempo con su padre dado que siguió viviendo cerca.

Robert de Niro ha tenido que enfrentarse al trágico fallecimiento de su nieto Leandro (hijo de Drena), con sólo 19 años, por sobredosis de drogas (entre ellas el Fentanilo) según TMZ. El actor expresó su pesar a través de una nota enviada por sus representantes: “estoy profundamente consternado”. (EE.UU.). Foto: Peter Foley

Pronto encontró la inspiración en el cine y comenzó a forjar su propio camino, estudiando interpretación y actuando en pequeñas obras de teatro: “Yo siempre quise ser actor, desde que tenía diez años”, dijo en una entrevista con el diario ABC.

“Y a los 16 ya me lo tomé totalmente en serio”, añadió. Y es que a esa edad fue cuando Robert abandonó los estudios secundarios para dedicarse de lleno a perseguir su sueño de ser actor profesional.

Y se hizo realidad a los 20 años, cuando en 1963 debutó en la ópera prima del director Brian de Palma, “The Wedding Party”, aunque la cinta no se estrenó hasta 1969. A partir de ahí, cineasta y actor forjaron una relación de trabajo y amistad.

Padrino de la interpretación

Gracias a ello, De Niro no sólo volvió a trabajar con De Palma en varios filmes, como “Greetings” (1968) o “Hi, Mom!” (1970), sino que conoció a otros directores, como Martin Scorsesse. Este último, supuso un antes y un después en la historia de Robert.

Su relación profesional con Scorsesse comenzó en 1973 con “Mean Streets” y a partir de ahí se sucedieron las colaboraciones, dándole a De Niro una prolífica carrera que le llevó a consolidarse como actor gracias a su método de interpretación camaleónico y personal.

Algunos de los títulos que surgieron de esta dupla durante aquella etapa son “Taxi Driver” (1986), “New York, New York” (1977), “Raging Bull” (1980), “The King of Comedy” (1982), “Goodfellas” (1990), “Cape Fear” (1991) o “Casino” (1995).

Pero fue su aparición en “The Godfather Part II”(1974) de Francis Coppola, en la que sucedió a Marlon Brando en el cometido de dar vida a Don Vito Corleone, el trabajo que le valió su primer Oscar y le consagró del todo como uno de los grandes actores de todos los tiempos.

Y es que, en el vertiginoso mundo de Hollywood, pocos actores pueden presumir de una carrera tan distinguida y polifacética como la de Robert De Niro. A lo largo de décadas, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su impresionante talento y su habilidad para transformarse en cada personaje que interpreta.

Otras películas destacadas de su inmensa filmografía son “The Deer Hunter” (1978), “Once Upon a Time in America” (1984), “The Untouchables” (1987), “Awakening” (1990), “A Bronx Tale” (1993), “Heat” (1995) o “Jackie Brown” (1997).

A partir de los 2000, ha seguido trabajando en títulos como: “Meet the Parents” (2000), “Silver Linings Playbook” (2012), “The Audition” (2015), “Joker” (2019), “The Irishman” (2019), “The Comeback Trail” (2020) o “Amsterdam” (2022).

