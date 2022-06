Así luce Ryan Gosling para el live action de ‘Barbie’ 

Ryan Gosling interpretará a Ken, en el nuevo live-action de Barbie, mismo que se estrenará el 12 de julio de 2023. Aunque aún falta poco más de un año para el estreno, la compañía Warner Bros ya dio a conocer las primeras imágenes de la caracterización del actor.

En las imágenes que fueron reveladas, se puede ver a Gosling con una cabellera platinada, un bronceado sorprendente, un chaleco de mezclilla que deja ver sus abdominales y ropa interior en la que se puede leer el nombre de “Ken”.

Sin embargo, el primer vistazo que se dio a conocer sobre la película fue el de Margot Robbie como Barbie, en esas fotografías, la actriz lucía el cabello rubio, una playera azul con rayas blancas, así como una cinta azul con blanco, en el cabello y una pulsera azul en la mano izquierda, mientras se encontraba a bordo de un convertible rosa.

El live-action de Barbie

De acuerdo con los creadores, el live-action girará en torno a la vida de la muñeca. La temática principal nos mostrará cómo Barbie es expulsada de su mundo de fantasía, por no ser la mujer perfecta que debería, hecho que expondrá a la protagonista a diferentes aventuras de la vida real.

También se ha revelado que en esta historia, los protagonistas, Barbie (Margot Robbie) y Ken (Ryan Gosling) se conocerán en un estudio de televisión, mientras se lleva a cabo un rodaje. Con esto, prometen una historia diferente a la que se ha contado por muchos años. View this post on Instagram A post shared by Warner Bros. Pictures MX (@warnerbrosmx)

La idea de rodar este film surgió desde 2014 con el estudio Sony, pero debido a diferentes contratiempos la producción pasó a manos de Warner. Además, la cinta también sufrió de cambios en los actores, al principio se había mencionado que Amy Schumer interpretaría a Barbie, pero la actriz renunció al proyecto por problemas con su agenda.

No obstante, la cinta comenzó su rodaje a inicios de 2022 en Londres y ahora solo se está a la espera de su estreno, el cual llegará muy pronto.

Sobre el reparto

Hasta el momento se ha revelado que para esta adaptación, Margot Robbie interpretará a Barbie mientras que, Ryan Gosling dará vida a Kenneth Carson, mejor conocido como Ken. También participarán actores como Issa Rae, Will Ferrel, Simu Liu, America Ferrerara, Kate McKinnon y Ncuti Gatwa, de quienes, hasta el momento se desconoce el papel que cumplirán.

La producción de Barbie corre a cargo de Greta Gerwig, quien participó en Mujercitas y es autora de Lady Bird, mientras que el guion recae sobre Noah Baumbach, quien participó en Historia de un matrimonio y Mistress America.

