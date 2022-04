Así luce Margot Robbie como ‘Barbie’ ¿Sabes quién será ‘Ken’?

‘Barbie’ tendrá, finalmente, su live action y la actriz seleccionada para interpretar a esta muñeca rubia, que ha sido acusada de tener medidas corporales irreales para una persona, es Margot Robbie.

Fue durante el CinemaCon –el cual se lleva a cabo en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos– en donde Warner Bros Pictures liberó la primera imagen de cómo se verá la actriz australiana caracterizada como este personaje.

En la fotografía se ve a Margot Robbie con una enorme sonrisa en el rostro, el cabello rubio suelto sostenido por una diadema azul de lunares blancos, y posando sobre un convertible rosa. Casi tan perfecta como la misma Barbie.

Bad Bunny interpretará al primer superhéroe latino de Marvel

El proyecto fue anunciado desde 2019 y se espera que la película llegue a las salas de cine el 21 de julio de 2023. Con ello, finalmente, veremos a la icónica muñeca –que ha marcado tendencias de moda e influido en generaciones enteras– encarnada por una persona real.

El largometraje es dirigido por Greta Gerwig (Mujercitas) quien coescribió el guión con Noah Baumbach (Historia de una Matrimonio). En el reparto, además de Robbie, aparecerá Ryan Gosling quien interpretará al famoso novio Ken. View this post on Instagram A post shared by Ryan Gosling (@ryan.goslingoffical)

“Me siento muy honrada de asumir este papel y producir una película que creo tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños y las audiencias de todo el mundo. No puedo imaginar mejores socios que Warner Bros y Mattel para llevar esta cinta a la pantalla grande”, expresó Margot Robbie en el CinemaCon.

Se revelan las primeras imágenes de Charlize Theron en 'Rápidos y Furiosos 10'

La producción de ‘Barbie’ comenzó a principios de 2021 en Londres, siendo esta una de distintas películas que prepara Mattel, pues otros proyectos de la casa están en desarrollo como ‘Hot Wheel’, ‘Master of The Universe’ y ‘Polly Pocket’.

