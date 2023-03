5 cosas que debes conocer antes de ver ‘Scream 6’

El pasado 8 de marzo se estrenó la tan esperada cinta Scream 6. Si todavía no la has visto, aquí te compartimos algunos datos que debes saber al respecto, antes de verla.

La trama

En esta nueva entrega Sam, Tara, Mindy y Chad, los supervivientes de la cinta anterior, deciden abandonar Woodsboro para forjar una nueva historia en Nueva York, sin embargo, Ghostface no los dejará huir tan fácil y seguirá su rastro para atormentarlos.

Reparto

Entre el reparto de Scream 6 se encuentran: Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Courteney Cox (Gale Weathers), Hayden Panettiere (Kirby Reed), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) y Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin). No obstante, Neve Campbell, la actriz que interpreta a Sidney Prescott, no forma parte de la entrega debido a que decidió no sumarse al proyecto.

El diferenciador

Tal como ya se anticipaba, a diferencia de las entregas anteriores, Scream 6 no tendrá lugar en el pueblo ficticio de Woodsboro. Además, la cinta se colocará como la producción más larga de la saga, ya que tendrá una duración de 123 minutos.

La escena postcréditos

Muy al estilo de Marvel, Scream 6 cuenta con una escena extra que puede verse justo después de los créditos finales, sin embargo, la misma no anticipa la llegada de una próxima entrega. Aunque eso sí, esta es la primera ocasión en la que una película de Scream incluye material de este tipo.

La banda sonora

La banda sonora de la cinta es obra de Sven Faulconer (Top Gun: Maverick 2022, Viuda Negra 2021) y Brian Tyler (Iron Man 3 2013 y Screm 5 2022). La misma incluye la participación de Demi Lovato con el tema ‘Still Alive‘.

