Sebastian Stan interpretará a Donald Trump en la película ‘The Student’

EFE.- El actor estadounidense Sebastian Stan interpretará al expresidente Donald Trump (2017-2021) en ‘The Student‘, la película del director iraní Ali Abbasi.

Según información del medio especializado Variety, la cinta es “una exploración del poder y la ambición en un mundo de corrupción y engaño”.

‘The Student’ también pondrá en perspectiva una “dinastía americana” con diversos personajes de la vida real.

Entre ellos, el abogado y brazo derecho del senador Joseph McCarthy Roy Cohn, a quien dará vida el actor Jeremy Strong, ganador del Emmy por su papel como Kendall Roy en la serie ‘Succession‘, o la primera esposa del también empresario, Ivana Trump, quien será interpretada por la actriz búlgara Maria Bakalova.

El guión correrá a cargo de Gabriel Sherman, responsable del libro ‘The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News – and Divided a Country‘, que inspiró la serie dramática de televisión ‘The Loudest Voice‘, que Russell Crow protagonizó en 2019.

La trayectoria de Abbasi está compuesta por filmes como ‘Shelley‘ y ‘Border‘, además de dirigir dos episodios de la serie de HBO ‘The Last of Us‘, basada en el videojuego homónimo.

Por su parte, Stan recibió sus primeras nominaciones a los Globos de Oro y al Emmy en 2023 por su papel del músico de Motley Crew Tommy Lee Bass en la serie ‘Pam & Tommy‘ y también ha participado en cintas como ‘The Covenant‘ y diversas entregas de ‘Captain America‘, de Marvel.

