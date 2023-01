‘Señoras’, la producción que hará visible una historia olvidada

Señoras es una comedia dramática que más allá de entretener a la audiencia busca revolucionar la escena del entretenimiento. Y para comprender mejor los objetivos que persigue esta producción sus creadoras nos compartieron algunos detalles.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Una historia de inspiración

En palabras de la guionista Gabriela Marcos Payton, Señoras puede describirse como “un show multigeneracional sobre la liberación, el amor propio y la amistad, que nos demuestra que nunca es tarde para volver a empezar“.

De acuerdo con Marcos Payton, Señoras está basada en sus propias madres y en otras figuras maternas que la guionista ha conocido a lo largo de su vida. “Es como un homenaje a todas aquellas mujeres que vinieron antes de nosotros y también es un preventivo para que las nuevas generaciones no repitan los mismo errores“, detalló.

“Creemos que es un show que hace falta en el mercado, que puede darle a las mujeres y a los hombres la oportunidad de expresarse y de saber que está bien vivir su verdad.” Gabriela Marcos Payton, guionista mexicana

La esencia de Señoras se apegará a la vida real y a las problemáticas que enfrentan las mujeres, pero desde un punto de vista cómico. “Queremos que la gente disfrute el show, que les dé fuerzas para perseguir sus sueños y para que estos mismos no se queden en el imaginario. Siempre podemos volver a empezar”, puntualiza Marcos.

Con esta producción de la casa productora Ellas Cuatro, las fundadores de la misma pretenden empoderar a las mujeres a través de los personajes que construyen la trama, ya que aseguran que encontrarán protagónicos femeninos fuertes y resilientes que no solo estén acompañando la historia de figuras masculinas.

¡Descubre más!

Estas son las películas mexicanas que llegarán a Netflix

Películas más esperadas para el 2023

La encomienda

‘Ellas Cuatro’ es la casa productora mexicana que está siendo impulsada por la guionista Gabriela Marcos Payton y por las actrices Frida Astrid (Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades 2022), Esmeralda Pimentel (The Good Doctor 2021) y Ela Velden (Quién Mató a Sara 2021).

La encomienda de este casa productora se centra en apostar por darle voz y vida a historias que muchas veces no han querido ser contadas. “Teníamos la necesidad de retratar esas historias que no son visibilizadas y esos personajes que se cree que no merecen ser contados“, explicó la actriz y confundadora Esmeralda Pimentel.

Foto: Ellas Cuatro/Rodrigo Guardiola

Además de Señoras la casa está trabajando en diferentes proyectos que reflejarán historias entrañables que muy pronto llegarán a las pantallas a través de diferentes formatos. Incluso, Ela Velden destacó que ya se han forjado alianzas con compañías como Addiction House y la distribuidora Sony Pictures TV Latin America (SPT LATAM).

Por su parte, Frida Astrid reveló que uno de los principales objetivos de este proyecto es crear contenidos mexicanos que sean competitivos a nivel mundial “Tenemos la responsabilidad de llevar a la pantalla cosas de calidad e historias originales“, resaltó.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter