‘Sex and the City’ llega a la Ciudad de México con una increíble experiencia

Como parte del festejo del 25 aniversario de la exitosa serie Sex and the City y el estreno de la segunda temporada de And just like that…, HBO Max dio paso a una experiencia diseñada para los fanáticos de las series.

Este especial takeover está diseñado para que el público pueda adentrarse en el mundo de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York Goldenblatt y Samantha Jones.

¿Qué encontrarás en la experiencia de Sex and the City?

En el recorrido podrás ver el distintivo pórtico del departamento de Carrie Bradshaw, los emblemáticos taxis amarillos de Nueva York, una pared con post-its, una “entrada” al subterráneo, así como diferentes street performers en los que podrás tomarte fotos muy instagrameables.

Experiencia ‘Sex and the City’ en la Ciudad de México. Foto: HBO Max

Dentro de esta experiencia también encontrarás una área especial de boutiques, en donde se instalan marcas como Books & More, Vogue, Beauty Tech MD y Regina Romero.

Además podrás complementar la esencia neoyorkina al probar los hotdogs de Nathan’s Famous, saborear la repostería de Hot Fellas y degustar los alimentos que se preparan en Magnolia’s Bakery y la Pizza Felix.

Experiencia ‘Sex and the City’ en la Ciudad de México. Foto: HBO Max

¡No te lo puedes perder!

¿Cuándo y en dónde?

Los escenarios y elementos más icónicos de Sex and the City estarán disponibles del 6 al 9 de julio en la calle de Turín, esquina Bucareli, junto al Mercado Juárez, en un horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Foto: HBO Max

Así que, levanta tu cosmopolitan y prepárate para disfrutar de esta increíble experiencia.

