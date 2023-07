Gossip Girl: 6 datos curiosos sobre la serie

Gossip Girl, la serie de drama adolescente, estará de regreso en Netflix este 6 de julio. Pero antes de que te decidas a revivir sus seis temporadas, aquí te compartimos algunos datos curiosos que probablemente no conocías.

Las novelas

Todo fanático de la serie debe saber que Gossip Girl está inspirada en los libros homónimos de Cecily von Ziegesar, que están divididos en tres sagas de 24 títulos, de los cuales, 14 giran en torno a la vida de Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf, 9 tratan sobre Jenny Humphrey y 4 siguen la historia de la millonaria familia Carlyle de Nueva York.

La identidad de Gossip Girl

Seguro en más de una ocasión te preguntaste ¿cuál era la identidad de “la chica indiscreta“? Aunque a lo largo de las seis temporadas las pistas señalaron hacia Georgina Sparks, Dorota y hasta a la nana de Blair, quien estuvo detrás de todo fue Dan Humphrey, un dato que se reveló en el capítulo final de la serie.

La película

En un inicio, la adaptación de Gossip Girl estaba planeada para una cinta que tendría como guionista a Amy Sherman-Palladino, la escritora de Gilmore Girls. Dicho filme giraría en torno a la vida de Blair Waldorf, personaje que sería interpretado por Lindsay Lohan, no obstante, este proyecto nunca se concretó. ¿Te imaginas cómo hubiera sido?

Los episodios

Este dato seguro lo identificaron algunos fans, ¿sabías que los nombres de ciertos capítulos son variaciones de los títulos de algunas películas? por ejemplo ‘Beauty and the Feast’ en lugar de Beauty and the Beast (1990) o ‘Crazy, Cupid, Love’, algo similar a Crazy, Stupid, Love (2011).

Las audiciones

Cuando pensamos en Blair Waldorf sin duda se nos viene a la mente el rostro de Leighton Meester, sin embargo, la actriz audicionó para el papel de Serena Van der Woodsen y aunque se tiñó el cabello de rubio para conseguirlo, los productores la eligieron como Blair.

Otro dato curioso es que Ed Westwick, quien da vida a Chuck Bass, quería interpretar a Nate Archibald, pero su semblante de chico malo le dio el papel de Bass.

La moda detrás de Gossip Girl

Los increíbles atuendos que formaron parte de la serie se convirtieron en un icono de la misma y no era para menos, pues piezas de diseñadores como Oscar de la Renta y Elie Saab aparecieron en Gossip Girl.

Eric Daman, quien trabajó como asistente de diseño en la serie Sex and the City, fue el responsable de creear los looks de Gossip Girl. Mientras los outfits de Blair estuvieron inspirados en Audrey Hepburn y Victoria Bechkam, los de Serena se basaron en Kate Moss.

