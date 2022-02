‘Spider- Man: no way home’: nueva imagen inédita estremece las redes

‘Spider- Man: no way home’ vuelve a ser tendencia. Después de meses de sus estreno, una imagen inédita colapsa las principales redes sociales desde que Sony Pictures la compartiera con importantes noticias.

Considerada una de las cintas más vistas de los últimos tiempos, la más reciente cinta del arácnido superhéroe sigue dejando su huella en el mundo cinematográfico. Los fanáticos aún no procesan que Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los tres protagónicos de Spider- Man en producciones de cine, estuvieran juntos.

A meses de su estreno, la cinta de Spider- Man sigue mostrando nuevos detalles. Foto: Marvel.

Más buenas noticias se han dado a conocer. Sony Pictures aprovechó el lanzamiento de esta imagen para dar a conocer la llegada de ‘Spider- Man: no way home’ en formato digital, la cual está programada para el próximo 22 de marzo, por lo que desde entonces ya podrás verla en la comodidad de tu hogar.

Pero por si fuese poco, el estudio también anunció que para el próximo 12 de abril llegará la versión Blu-ray, 4K y DVD, con las que se sospecha llegarían materiales adicionales de más de cien minutos, un regalo para los verdaderos seguidores del superhéroe.

La recreación del meme

Desde la publicación de la imagen inédita, nadie puede dejar de hablar de ella. No es para menos, en ella vemos a los protagonistas de ‘Spider- Man: no way home’ recreando el famoso meme del personaje de Marvel.

Aunque en la cinta tuvimos una escena parecida, nada se compara con ver esta imagen donde Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire donde la recrean a la perfección.

Estamos seguros que Sony Pictures aún tiene más que mostrarnos de esta película, entre escenas inéditas, más fotografías del set y el detrás de grabaciones de la épica cinta que marca un antes y un después en el cine de superhéroes.

