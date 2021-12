‘Spider- Man: No Way Home’, el nuevo hito de las cintas de superhéroes

‘Spider- Man: No Way Home’ puede significar un antes y un después en las películas de superhéroes, al menos, en las del arácnido personaje. Una de las cintas más esperadas del año llegó a los cines del mundo con una misión: satisfacer al ya notable grupo de seguidores de este género.

Las expectativas

Detrás de ella, las expectativas eran notables. Más allá de ver materializadas las decenas de spoilers y teorías que se manejaron ante su llegada, ‘Spider- Man: No Way Home’, tenía en su estreno una gran responsabilidad para no decepcionar a los espectadores que, desde el inicio de la preventa, lucharon por ser de los primeros por ver la producción.

Las cartas están puestas sobre la mesa y la película tenía que mostrar todo su arsenal. ‘Spider- Man: No Way Home’ se convierte en la luz esperanzadora en el camino por la conquista de Marvel para sus próximas producciones. Si fracasaba, sería muy difícil tomar el rumbo que ha construido a lo largo de los años.

¿Qué podría salir mal? Los elementos estaban puestos: Encantadores protagonistas, un Tom Holland carismático y una Zendaya con la que el amor traspasó las pantallas, un prolífico director a la cabeza con Jon Watts que parece conocer la fórmula y el demás casting anunciado que nos muestra el regreso de algunos de los villanos de las anteriores cintas de Spider- Man.

La cinta cuenta con personajes del Universo Cinematográfico de Marvel como Dr. Strange. Foto: Marvel.

La espera cesaba

La fecha llegó. Las largas filas se hicieron esperar. Los fanáticos se hacían presentes caracterizados, muchos de ellos, con algún elemento del personaje: disfraces de sus trajes más icónicos, camisetas con la araña de insignia, el color rojo y azul, esto era una fiesta.

Con cada nueva escena aumentaba la tensión en la sala. De pronto, gritos de emoción; la acción llegaba a la par de las risas. El misterio quedaba atrás y grandes secretos se revelaban. Marvel escuchó a su público y construyó así, a una de las mejores cintas de las franquicias con base en las peticiones de sus seguidores.

Foto: Marvel.

Desde las primeras proyecciones la crítica, más allá de glorificarla, reconocía sus aciertos y errores, siendo más los puntos positivos. ‘Spider- Man: No Way Home’ muestra una madurez en muchos sentidos, madurez que se refleja en el personaje y su trascendencia en la cultura popular.

No se puede entrar en detalles por que los spoilers están reservados (por ahora). Pero la cinta cumple, emociona y engancha en las más de dos horas con cuarenta y cinco minutos de su duración.

Foto: Marvel.

El Peter Parker de Tom Holland tiene que sortear nuevos peligros. En ´él recaerá la manera en que desea salir de ellos, pero su visión más humana le cuestiona el proceso.

‘Spider- Man: No Way Home’ llegó para convertirse en un hito. Crear su propio capítulo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel le será fácil. Se espera que sea una de las cintas más vistas del género, rebasando incluso a ‘Avengers: Endgame’.

Foto: Marvel.

Sabemos que es casi imposible librarse de los spoilers, pero estamos seguros que la espera valdrá la pena. ‘Spider- Man: No Way Home’ te aguarda para llenarte de emocionantes momentos, devastadoras situaciones y para llevarte a imaginar la trascendencia que tendrá en otras películas del UCM.

Las conclusiones

Lo bueno: El gran casting, la evolución del personaje de Tom Holland y poder tener de vuelta a una versión más escalofriante de los villanos, donde Willem Dafoe causará pesadillas a más de uno.

Lo malo: el exceso de explotación de la nostalgia. Muchas referencias que podrían hacer perder el hilo conductor de la historia por querer captarlas.

Lo intrigante: Definitivamente las escenas post créditos.

¡Es hora de vivir la experiencia!

