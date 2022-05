Star Wars Day: ¿Por qué se celebra y dónde habrá concierto sinfónico?

La Ciudad de México será testigo de un concierto sinfónico, como parte de las actividades que se acostumbran a realizar en todo el mundo para conmemorar el Star Wars Day.

Es tal el impacto en la cultura popular que ha provocado la famosa saga cinematográfica de George Lucas que el cuatro de mayo, de cada año, es destinado a recordar esta serie de películas.

La capital del país no está exenta de ello, por lo que el Instituto la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México son las instituciones que están detrás de la organización de este fantástico evento musical.

‘Star Wars sinfónico’ se llevará a cabo este 4 de mayo de 2022 en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza y está programado por comenzar en punto de las 7:00 pm.

Cabe aclarar que será un evento en un espacio abierto y no tiene costo de entrada, por lo que seguramente se deberá llegar temprano para tener un buen lugar.

¿Por qué se celebra el Star Wars Day?

Fue desde el año 1979 cuando fans y simpatizantes de la saga cinematográfica decidieron crear esta fecha para rendirle homenaje a este universo.

Una de las teorías sobre su origen es un tanto curiosa. Por aquellos años el mundo estaba extasiado con estas películas, cuya primera entrega ‘Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza’ detonó un fenómeno global, el cual continúa hasta nuestros días.

Pero fue un 4 de mayo, de ese año, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Tatcher, quien acababa de ser nombrada primera ministra del país.

En esa nota se incluía la frase ‘May The Force be with you’, lo cual fue aprovechado por los seguidores para crear el Star Wars Day.

