Estrenos de cine y streaming para el fin de semana: Doctor Strange y más

Previo a la celebración del Día de las Madres, las distintas plataformas de streaming han preparado distintos estrenos para disfrutar este fin de semana en familia durante estos días. Estos bien pueden servir como preámbulo a esta conmemoración.

La llegada de nuevas temporadas de exitosas series, así como la disposición de grandes películas –como parte del catálogo de Netflix, HBO Max, Disney+ o Primer Video– son parte de las novedades. Resaltan, la segunda temporada de ‘Salvajes’ o documentales como ‘Amazonia eterna’ o ‘Accidente nuclear’.

Aunque, sin duda, el gran estreno para este fin de semana es la nueva y esperada entrega de ‘Doctor Strange: In The Multiverse of Madness’, para continuar con el Multiverso de Marvel.

Netflix

Accidente nuclear (documental) ­– 4 de mayo

El 28 de marzo de 1979 la central nuclear Three Mile Island en Harrisburg, Pensilvania sufrió la falla de un reactor, lo cual puso en riesgo a millones de personas en Estados Unidos. Los hechos son analizados en este documental.

Cuarentones (película) – 4 de mayo

El marginal: Temporada 5 (serie) – 4 de mayo

The Circle: EE.UU: Temporada 4 (serie) – 4 de mayo (episodios semanales)

El Pentavirato (serie) – 5 de mayo

Marmaduke (película) – 6 de mayo

Incompatibles 2 (película) – 6 de mayo

Bienvenidos al Edén (serie) – 6 de mayo

El sonido de la magia ­(serie) – 6 de mayo

Prime Video

Salvajes: Temporada 2 (serie) – 6 de mayo

En los nuevos episodios la supervivencia pende de un hilo para el grupo de adolescentes varadas en una isla desierta. Pero, más drama y mayor suspenso se esperan con la llegada de más sujetos de prueba a una isla, ahora, de niños.

LOL: Last One Laughing México: Temporada 4 (serie) – 6 de mayo

Wrath of Man (película) 5 de mayo

HBO Max

Las Bravas (serie) – 5 de mayo

Protagonizada por Mauricio Ochman, esta serie trata sobre la inclusión y el empoderamiento femenino. Esto a través del regreso a su pueblo natal en México de una exitosa exestrella del futbol internacional, quien al entrenar a un equipo de mujeres busca recobrar algo de dignidad.

Buscando a Frida (serie) – 2 de mayo

Misfit #Eres o te haces (película) – 2 de mayo

La ciudad es nuestra (serie)– 2 de mayo (episodios semanales)

Hitch: Especialista en seducción (película) 2 de mayo

Made for love: Temporada 2 (serie) – 2 de mayo

El Código Da Vinci (película) – 3 de mayo

Las Escaleras (serie) – 6 de mayo

Disney+

Amazonia eterna (documental) – 6 de mayo

El cineasta Belisario Franca examina las posibilidades del uso sostenible de la selva amazónica, cuya incomparable belleza es utilizada como un laboratorio para redefinir las relaciones entre los humanos y la naturaleza.

La india desconocida (serie) – 4 de mayo

Invasion earth (serie) – 4 de mayo

Dr Oakley, Yukon Vet: Temporada 9 (serie) ­– 4 de mayo

Miss Peregrine y los niños peculiares (película) – 6 de mayo

Cine

Doctor Strange (película) – 5 de mayo

MET NY Turandot (transmisión en vivo) – 7 de mayo

¿Ya decidiste cuál de estas series y películas verás con mamá este fin de semana?

