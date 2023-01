The Last of Us capítulo 2: trágica muerte y nuevos personajes

Luego de una semana de espera, la serie de HBO, The Last of Us nos presentó este domingo un nuevo capítulo que nos dejó con una sensación variopinta sobre lo que nos espera.

Su segundo episodio, lleno de acción y nuevos elementos para entender más la trama que envuelve a Joel y Ellie, que garantizan momentos memorables para quienes son fans del popular videojuego en que está basada la serie y para quienes no conocen el mundo gamer, pero se adentraron en la aventura de HBO.

Si aún no has visto ninguno de los capítulos y no tienes relación alguna con el videojuego, debemos adelantarte que se trata de un mundo apocalíptico, donde los humanos sobrevivientes buscan mantenerse con vida y salvar lo que queda del planeta.

Este segundo episodio nos traslada al momento en que la vida de Joel cambia cuando el barrio en el que habitaba comenzó a verse afectado por la llegada de personas infectadas y la posterior muerte de su hija, Sarah.

¿Qué causa el mundo apocalíptico?

Aquí comienza a desentrañarse parte de la historia, pero desde un punto de vista más científico. El personaje que toma protagonismo en la historia es una profesora y científica que tiene conocimiento del Cordyceps, un género de hongos del que existen varios cientos de especies.

Aunque en la vida real esta catástrofe con el hongo pasa en caso de insectos como las hormigas, al alojarse como parásitos y tomar el control de su huésped, en la serie se dice que esto fue lo que causó el “fin” de la humanidad, ya que la experta señala que no hay cura, por lo que quienes fueron infectados no tienen salvación y con el tiempo tomarán la forma de hongos.

Aunado a lo que representa el hecho de que la humanidad esté a nada de desaparecer del planeta, The Last of Us nos presentó más detalles sobre los infectados y los ‘chasqueadores’, éstos últimos representan más peligro para los sobrevivientes, ya que el hongo llega más tiempo alojado en su cuerpo.

Pero lo que más impactó a los seguidores de la serie fue el final del segundo episodio, donde el drama y las emociones afloraron.

Si bien la serie guarda mucha similitud con el videojuego, como por ejemplo que Ellie no puede contagiarse, aunque ella ya fue mordida, lo que representa una esperanza para encontrar una cura y salvar al mundo, por lo que Joe y Tess intentan llevarla a un campamento para que analicen su caso.

El segundo episodio se mantiene fiel a la narrativa de The Last of Us, pero con elementos que hacen que el espectador se adentre cada vez más a la historia y no pierda el hilo conductor, con el factor sorpresa imprescindible.

La tragedia

Mientras que Joel y Tess luchan por llevar a Ellie a la Cámara de Representantes para pasar a manos de las Luciérnagas, un grupo opositor a FEDRA (el grupo militar que mantiene el control en las zonas que se encuentran en cuarentena), quienes los recompensarían su trabajo por llevar a la niña.

Conforme avanza la historia, Tess se cuestiona la razón por la que entregarán a Ellie a las Luciérnagas, cuando ella podría ser la salvación de la humanidad.

Cuando llegan a la Casa de Gobierno y descubren que las Luciérnagas están muertas, Tess entra en pánico y espera que haya un plan de respaldo; sin embargo, Joel cree que ya no hay nada que hacer.

Tess, que fue mordida y ya no puede seguir con ellos, convence a Joel de llevar a Ellie con Bill y Frank, con la esperanza de que ellos encuentren una cura. Joel acepta y toma la misión como la última voluntad de Tess, antes de que ella acabe con su vida y evita que una horda de infectados entorpezca el camino de Joel y Ellie.

La muerte de Tess dejó impactados a los espectadores, ya que decide quemar el edificio, con ella dentro, una muerte muy similar a la que sucede en el videojuego.

Nuevo personaje

Además de la muerte de Tess, el trailer del tercer episodio de The Last of Us, nos presenta a nuevos personajes que entretejerán su historia a la de Joel y Ellie, como Bill, interpretado por Nick Offerman.

Hasta el momento los fieles al videojuego de Naughty Dog ven prometedora la adaptación que hizo HBO a The Last of Us, y las críticas son sumamente positivas, aunque aún falta mucha historia por contar.

