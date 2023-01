‘The Last of Us’, capítulo 3: Un nuevo propósito

Si aún no has visto el capítulo 3 de la serie The Last of Us, no te preocupes, aquí te contamos todos los detalles del mismo. Eso sí, prepárate para conocer algunos spoilers.

La travesía

Después de la pérdida de Tess, Joel y Ellie continúan con su travesía, pero deciden hacer una parada en Granjas Comberland, en donde Joel recuerda que escondió algunas provisiones años atrás.

Mientras Joel busca algunos suministros, Ellie desciende a una habitación subterránea y se encuentra con un infectado. Aunque al inicio se acerca a él con un poco de curiosidad, termina acuchillando en la frente para luego volver con Joel, quien no sospecha nada y ha tomado ciertas provisiones para continuar la travesía.

El brote

Luego de que retoman su camino, Ellie le cuestiona a Joel cómo iniciaron los contagios, a esta pregunta, él responde que todo comenzó un viernes 26 de septiembre de 2003 y que, aúnque no se conoce la forma precisa, se cree que el cordyceps mutó y pasó a algunos ingredientes básicos que pudieron ser utilizados para producir alimentos que se repartieron por el mundo, provocando que las personas se enfermaran y mordieran a otras.

Joel también agrega que una semana después de que sucedió el brote, los soldados llevaron a la gente sana a la zona de cuarentena, pero que no todos consiguieron un lugar dentro de la misma, así que fueron asesinados por los soldados, pese a que no estaban contagiados de cordyceps.

Una historia inesperada

De forma paralela, la serie de The Last of Us da un salto al pasado hasta el 2003 para presentar la historia de Frank, un hombre que logra construir un refugio con todas las comodidades para sobrevivir y quien, gracias a una de las tantas trampas que crea conoce a Bill, un extraño al que decide ayudar para luego crear una sólida e inquebrantable relación.

Con el paso del tiempo, Bill le revela a Frank que ha mantenido comunicación por radio con una mujer que resulta ser Tess, a quien pronto invitan a su fortaleza para conocerla, pero ella no está sola, pues se le puede ver acompañada de Joel. Tras este encuentro, ambas parejas crear una relación cercana e intercambia algunas provisiones.

Años más tarde se devela que Frank ha desarrollado una enfermedad, así que decide terminar con su vida y disfrutar al máximo su último día. Para su sorpresa, su pareja Bill toma la misma decisión y parten del mundo al mismo tiempo.

El nuevo propósito

De regreso al presente, Joel y Ellie llegan a la guarida de Bill para descubrir que este ha muerto al igual que Frank, pero no todo son malas noticias, pues Bill le ha dejado todas sus pertenencias a Joel para que él y Tess puedan ponerse a salvo.

De esta manera, Joel toma las llaves de la camioneta de Bill y le dice a Ellie que seguirán su camino hacia Wyoming en donde se encontrarán con su hermano Tommy, que en el pasado formó parte de las Luciérnagas.

Después de este increíble episodio, solo nos queda esperar al próximo domingo para saber si Ellie y Joel llegarán a Wyoming. No te pierdas las novedades de The Last of Us.

