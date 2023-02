The Last of Us: Este es el hongo que convierte a las personas en zombis

La serie The Last of Us de HBO sigue dando mucho de qué hablar, no solo porque cada capítulo deja en suspenso a los fans tanto del videojuego como de la adaptación para streaming, sino por la trama. Uno de los detalles de la historia que ha llamado la atención es lo que desata la catástrofe: un hongo que se apodera de la población convirtiendo a todos en zombis, creando un escenario apocalíptico que los protagonistas buscan remediar.

Cordyceps, el hongo en The Last of Us

El argumento central en The Last of Us es que, debido al calentamiento global, un hongo ha mutado afectando el organismo de los humanos, convirtiéndolos en zombis y derivando en una pandemia en Estados Unidos.

Ante este escenario distópico, Joel y Ellie son un par de sobrevivientes. La misión de Joel es llevar a Ellie con un grupo de rebeldes nombrados Luciérnagas, quienes se oponen a la autoridad que tiene dominio en las zonas de cuarentena; la adolescente podría ser la cura para la pandemia, ya que fue mordida, pero no se transformó.

Ese hongo en realidad existe y es del tipo parasitario que se introduce en el cuerpo huésped. En algunos casos, son capaces de alterar el cuerpo y el comportamiento de insectos y artrópodos.

El hongo es estudiado principalmente en hormigas, pues se introduce en la cabeza del insecto, lo invade y termina por reemplazar los tejidos del huésped, cambiando, incluso, su forma, manipulándolo durante semanas, convirtiéndolo en una especie de zombie hasta que consigue las condiciones óptimas para su reproducción.

El hongo, finalmente, mata a la hormiga para esparcir sus esporas y contagiar a otros insectos.

El Cordyceps suele comprende 400 especies diferentes y se encuentra en Asia, especialmente en China, Japón, Corea y Tailandia; su hábitat son los bosques húmedos templados y tropicales.

Aunque en The Last of Us estos hongos invaden cuerpos humanos debido a una evolución generada por el calentamiento global, lo cierto es que actualmente se usan en beneficio de las personas.

Algunas de las especies de este hongo son fuente de sustancias químicas gracias a sus propiedades biológicas y farmacológicas. De hecho, es fuente de ciclosporina, un medicamente que se usa en el trasplante de órganos y cuyo objetivo es reducir la actividad del sistema inmunitario del paciente para minimizar el riesgo de rechazo del órgano.

