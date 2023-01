Así fue la trayectoria de Lisa Loring, la actriz que interpretó a la primera Merlina

Lisa Loring, la actriz que encanó a ‘Merlina‘ en la primera versión de la popular serie de televisión ‘La Familia Addams’, falleció a los 64 años, dio a conocer The Hollywood Reporter, que cita a su hija Vanessa Foumberg, misma que detalló que el deceso de la actriz ocurrió el sábado, debido a complicaciones por presión arterial alta.

Lisa Loring se hizo famosa por ser la primera en interpretar a ‘Merlina’ en la serie de televisión de 1964 y después en la serie de 1977 nombrada “Halloween with the New Addams Family”, convirtiéndose en una ícono de la cultura pop.

It’s the real me. I’m here. Let’s do it. pic.twitter.com/quW5coVi3S — Lisa Loring (@RealLisa_Loring) June 12, 2016

Participó en películas como The Pruitts of Southamrton (1966), Savage Harbor (1987), Iced (1988) y Laying Down the Law.

Posteriormente Loring se integró al elenco de la telenovela As the World Turns, de 1981 a 1983, donde interpretó a Cricket Montgomery.

Lisa Loring se alejó de las pantallas y dedicó parte de su vida a trabajar en relaciones públicas para una cadena hotelera y de turismo en Estados Unidos, donde asistía a convenciones, firmaba autógrafos y se reunía con fans.

Aunque su interpretación como Merlina Addams solo duró dos años, marcó un referente para posteriores versiones del personaje que cobró fama entre los seguidores del comic estadounidense a cargo de Charles Addams, comic que vio la luz en 1938, pasando por Christina Ricci —quien interpretó al personaje en la película de 1991 “The Addams Family”— hasta llegar a la versión que interpreta Jenna Ortega en la serie de Netflix, dirigida por Tim Burton, que retomó la esencia de la escena donde Lisa Loring baila.

