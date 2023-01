5 datos que tal vez no conocías sobre Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley fue mundialmente reconocida por ser hija de la leyenda del Rock & Roll Elvis Presley, sin embargo, su vida también estuvo marcada por grandes éxitos y tragedias que probablemente no conocías.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Los primeros años

Lisa Marie nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee y de acuerdo con las memorias de Priscilla, Elvis & Me, tuvó una infancia privilegida, pues en su quinto cumpleaños su padre le obsequió una máquina tragamonedas y para su octava celebración, recibió un abrigo de visón y un anillo de diamantes.

Además de esto, Priscilla reveló que cuando Lisa Marie le dijo a su padre que no conocía la nieve, Elvis y Lisa subieron a un avión para viajar hasta Idaho con el fin de cumplir los deseos de su hija.

La Mansión de Memphis

Vivió durante sus primeros años en la famosa Mansión de Memphis que pertenecía a Elvis Presley, sin embargo, se mudó de ella a la edad de cuatro años, luego de la ruptura de sus padres. Pero a pesar de esto, la visitaba constantemente para pasar tiempo con Elvis, hasta que el astro falleció.

Su familia

Presley se casó en 1988 con Danny Keough, pero se separó de él luego de seis años de matrimonio. De esta unión nacieron sus primeros dos hijos, Riley de 33 años y Benjamin, quien terminó con su propia vida cuando tenía tan solo 27 años.

Además de Riley y Benjamin, Lisa Marie fue madre de Harper y Finley, las gemelas de 14 años que tuvo con el productor Michael Lockwood, de quien se divorció en 2016.

¡Descubre más!

Joyas de Elvis Presley se subastan con el apoyo de Priscilla Presley

Elvis Presley: datos que quizá no conocías sobre el cantante

Su carrera artística

Al igual que su padre, Lisa Marie se convirtió en cantante, lo que le valió el título de la Princesa del Rock & Roll. Su debut llegó en 2003 con el álbum To Whom It May Concern, con el que triunfó en el top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Su segundo álbum fue lanzado en 2005 y lleva por nombre Now What. Años después, en 2012 publicó Storm and Grace, su tercer álbum.

El asombro por Austin Butler

El año pasado, Austin Butler dio vida a Elvis Presley en la biopic del cantante que fue dirigida por Baz Luhrmann. Y de acuerdo con Lisa Marie, su interpretación fue “acertada” y “auténtica”, tanto que la misma le valió el Globo de Oro a Mejor Actor en una Película Dramática.

El jueves pasado Lisa Marie Presley falleció a los 54 años de edad, de acuerdo con un comunicado que fue difundido por Priscilla Presley, madre de la cantante.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter