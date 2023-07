‘El verano en que me enamoré’, la serie de la que todos están hablando

6 series de amor que pronto llegarán a Netflix

Gossip Girl: 6 datos curiosos sobre la serie

Esta serie que combina la magia del verano con el amor y el desamor estrena su segunda temporada, para retomar la historia de Belly. Descubre de qué va El verano en que me enamoré y todo lo que puedes esperar de ella.

¿De qué trata la serie?

En la primera temporada de El verano en que me enamoré conocimos a Belly, una chica que pasa sus vacaciones de verano en la casa de playa de unos amigos de su familia, en donde conoce a los hermanos Conrad y Jeremiah, con quienes se involucra en un triángulo amoroso.

Gavin Casalegno (Jeremiah) y Lola Tung (Belly). Foto: Cortesía de Prime Video

Y en esta, su segunda temporada Belly estará de regreso en Cousins Beach, aunque no se siente segura de que su verano pueda ser tan mágico nuevamente, debido a la condición de Susannah, el incierto futuro de la casa y la encrucijada que hay en su corazón, respecto a Conrad y Jeremiah.

Lo que debes saber

La segunda temporada contará solamente con 8 episodios y a partir de este 14 de julio los primeros tres capítulos estarán disponibles, el resto de ellos se estrenarán semana a semana, hasta llegar al 18 de agosto.

A lo largo de la historia los protagonistas se verán envueltos en el romance, el desamor, la pérdida, el dolor, y la madurez, sin dejar de lado los clichés de una novela juvenil; la casa, los viajes en auto, el drama y las fiestas de verano.

Christopher Briney (Conrad) y y Lola Tung (Belly). Foto: Erika Dross/Prime Video

Otro aspecto relevante es que la cantante estadounidense Taylor Swift forma parte de la banda sonora de esta segunda temporada, tal como sucedió en la primera entrega.

Debido a que la serie se basa en una trilogía de Jenny Han: El verano en que me enamoré (2009), No hay verano sin ti (2010) y Siempre nos quedará el verano (2011), se espera la confirmación de una tercera temporada, sin embargo, Prime Video todavía no se ha pronunciado al respecto.

Sobre la producción

El verano en que me enamoré es una serie protagonizada por Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) y Gavin Casalegno (Jeremiah). Fue creada por Jenny Han, quien ha participado en el guion de producciones como A todos los chicos de los que me enamoré (2018) y XOXO, Kitty (2023).

Christopher Briney (Conrad) y y Lola Tung (Belly). Foto: Erika Dross/Prime Video

Tal como ya se mencionaba, la serie cuenta con dos temoporadas que puedes encontrar disponibles en Prime Video.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter