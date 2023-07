‘Sound of Freedom’ la cinta que está conquistado la taquilla

Diego Luna, talento y honestidad en la pequeña pantalla para hacer historia en los Emmy

Sound of Freedom, catalogada por la crítica como “la película del año“, cuenta la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno estadounidense que renuncia a su trabajo para adentrarse en el submundo del tráfico de personas, con el único objetivo de salvar la vida de aquellos niños que son perseguidos por el crimen.

Pese a que este filme rescata una historia real, la producción hizo todo lo posible para abordar con respeto el tema. Por un lado, se asegurarón de que el nombre de los involucrados se mantuviera bajo resguardo y por el otro, se protegió la participación de los actores infantiles. “Cuidamos muchísimo a todos los niños que actuaron, ninguno de ellos supo de qué trataba la película y siempre estuvieron acompañados de sus papás y maestros de actuación, en un ambiente muy familiar”, aseguró Eduardo Verástegui, actor y productor de Sound of Freedom, en una entrevista para Forbes Life.

“Fue prioridad para todo el equipo de filmación resguardar la inocencia de esos niños” Eduardo Verástegui, productor de Sound of Freedom

Aunque el sitio especializado en críticas y reseñas de cine y televisión Rotten Tomatoes ha evaluado este filme con una calificación del 79%, el público le ha otorgado una puntuación del 100%. En este mismo sentido IMDb calificó el metraje con una puntuación de 8.6

El gran éxito

Sound of Freedom debutó en la gran pantalla el pasado 4 de julio en Estados Unidos y durante su estreno superó las cifras logradas por producciones como Indiana Jones 5, Spider-Man, Transformers y Elemental. A tan sólo 9 días de proyección, el filme dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde acumuló más 4 millones de espectadores para convertise en la película más taquillera en el país vecino.

De acuerdo con Verástegui, la clave del éxito detrás de Sound of freedom es su narrativa, debido a que tiene la capacidad de despertar conciencias y generar un compromiso. A ello, señala, que se suma la inclusión de héroes reales, la realización cinematográfica llena de arte y el magistral trabajo de los actores que interpretan a Rocío y Miguelito. “Ellos representan a los millones de niños que en estos momentos no tienen libertad“, puntualizó.

A pesar de que la película ha conseguido impresionantes resultados, el actor mexicano revela que grandes distribuidoras como Disney, Netflix y Amazon les cerraron la puerta, debido a que consideraron que la disruptiva historia no sería atractiva para la audiencia.

Pero, a pesar de los inmesos desafíos, el equipo que formó parte de Sound of Freedom nunca bajó la guardia y fue así como después de 8 años consiguieron que una distribuidora llamada Angel Studios les diera la oportunidad de llevar esta cinta a la gran pantalla.

Para Eduardo Verástegui la distribución de la cinta no ha sido el único hito, pues considera que por medio de esta historia se está haciendo visible una verdad de la que poco se habla “Esta película es un acto revolucionario. Millones de niños está siendo ahora mismo esclavizados, sometidos, dañados en los más profundo y más preciado de su ser”, agregó.

Mientras Indiana Jones 5 recaudó 11 millones de dólares en su debut, Sound of Freedom alcanzó los 14 mdd.

Sobre la producción

Sound of Freedom es protagonizada por Jim Caviezel (La pasión de Cristo, 2004), Mira Sorvino (Poderosa Afrodita, 1995), Bill Camp (12 años de esclavitud, 2013), Cristal Aparicio (Perdida 2020) y Lucas Ávila.

Fue producida por el mexicano Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Monteverde, quien colaboró en el guion junto a Rod Barr (Is that you?, 2014). A partir del próximo 31 de agosto estará disponible en las diferentes salas de cine en México.

