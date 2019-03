España inspira el primer museo virtual gourmet de Google

La exposición más completa de la gastronomía española se encuentra ahora disponible de manera virtual gracias a Google Arts & Culture. En ella, un despliegue de sabores y personajes detrás de la cocina de España nutren el que representa el primer homenaje de la plataforma a la cultura gastronómica de un país.

El proyecto, que se puede observar en Google Arts & Culture, resulta de una colaboración en conjunto con la Real Academia de Gastronomía, cuyo propósito es contar historias desde la perspectiva de los protagonistas que han construido el legado de la cocina de España.

A dish tastes better when you know it's story, 🤓 so explore #SpainOpenKitchen to discover the faces, flavors and fusion behind Spanish cuisine in collaboration with @RAGinforma, @ACEcultura and @MuseodelTraje on https://t.co/flSDSetBkV 🇪🇸 pic.twitter.com/M88h2fR4jI

— Google Arts&Culture (@googlearts) March 26, 2019