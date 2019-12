Con ‘Marriage Story’ y ‘The Irishman’, Netflix lidera nominaciones de Globos de Oro

Reuters.- “Marriage Story”, la película de Netflix que narra un dramático divorcio, lideró las nominaciones para los Globos de Oro, con seis candidaturas, seguida por la cinta de gángsters de Martin Scorsese “The Irishman”, también de Netflix, con cinco.

Las dos cintas competirán en la categoría de mejor película dramática con el filme sobre la Primera Guerra Mundial “1917”, la adaptación de los libros de cómics “Joker” y la historia vaticana “The Two Popes”.

Las producciones nominadas para mejor comedia o musical son “Dolemite is my name”, de Eddie Murphy; la sátira sobre el nazismo “Jojo Rabbit”; la cinta sobre un asesinato misterioso “Knives out”; “Once upon a time in Hollywood” de Quentin Tarantino; y la película biográfica de Elton John “Rocketman”.

El servicio de streaming de Apple Inc logró su primera gran nominación a unos premios con “The Morning Show”, junto con sus estrellas Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, se celebrará el 5 de enero en Beverly Hills.

Netflix dominó las nominaciones tanto en televisión como en cine, totalizando 17 candidaturas.

Entre los grandes olvidados destacan Robert de Niro, protagonista de “The Irishman”, mientras que sus compañeros de rodaje Al Pacino y Joe Pesci competirán por el premio al mejor actor de reparto y Scorsese por el de mejor director.

Los aspirantes al galardón de mejor interpretación masculina son Adam Driver por “Marriage Story”; Joaquin Phoenix por “Joker”; Christian Bale por “Ford V Ferrari”; Jonathan Pryce en su papel del Papa Francisco en “Two Popes”; y Antonio Banderas por “Dolor y gloria”.

“Marriage Story” logró otras dos nominaciones para la actriz Scarlett Johansson como mejor protagonista; Laura Dern como mejor actriz de reparto; y por mejor guión.

La siguiente es una lista de los candidatos por categoría:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

“The Irishman”

“Joker”

“Marriage Story”

“1917”

“The Two Popes”

MEJOR PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA

“Dolemite Is My Name”

“Jojo Rabbit”

“Knives Out”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Rocketman”

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Christian Bale – “Ford v Ferrari”

Antonio Banderas – “Dolor y gloria”

Adam Driver – “Marriage Story”

Joaquin Phoenix – “Joker”

Jonathan Pryce – “The Two Popes”

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Cynthia Erivo – “Harriet”

Scarlett Johansson – “Marriage Story”

Saoirse Ronan – “Little Women”

Charlize Theron – “Bombshell”

Renee Zellweger – “Judy”

MEJOR ACTOR EN MUSICAL O DE COMEDIA

Daniel Craig – “Knives Out”

Roman Griffith Davis – “Jojo Rabbit”

Leonardo DiCaprio – “Once Upon a Time in Hollywood”

Taron Egerton – “Rocketman”

Eddie Murphy – “Dolemite is My Name”

MEJOR ACTRIZ EN MUSICAL O DE COMEDIA

Awkwafina – “The Farewell”

Ana de Armas – “Knives Out”

Beanie Feldstein – “Booksmart”

Emma Thompson – “Late Night”

Cate Blanchett – “Where’d You Go Bernadette”

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon Ho – “Parasite”

Sam Mendes – “1917”

Quentin Tarantino – “Once Upon a Time in Hollywood”

Martin Scorsese – “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks – “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino – “The Irishman”

Joe Pesci – “The Irishman”

Brad Pitt – “Once Upon a Time in Hollywood”

Anthony Hopkins – “The Two Popes”

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Annette Bening – “The Report”

Margot Robbie – “Bombshell”

Jennifer Lopez – “Hustlers”

Kathy Bates – “Richard Jewell”

Laura Dern – “Marriage Story”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Frozen 2”

“The Lion King”

“Missing Link”

“Toy Story 4”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA

“The Farewell” – China

“Les Miserables” – Francia

“Dolor y gloria” – España

“Parasite” – Corea del Sur

“Portrait de la jeune fille en feu” – France

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Beautiful Ghosts” – “Cats”

“I’m Gonna Love Me Again” – “Rocketman”

“Into the Unknown” – “Frozen 2”

“Spirit” – “The Lion King”

“Stand Up” – “Harriet”

