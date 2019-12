Wonder Woman 1984: El inicio de una nueva era de maravilla

El primer trailer de Wonder Woman 1984 ha llegado. Las primeras imágenes fueron reveladas desde el Comic Con Experience de Brasil con la presencia de la actriz Gal Gadot.

La segunda cinta del popular personaje de DC llegará a los cines el próximo 5 de junio del 2020. Y el primer trailer nos deja claro que este es el inicio de una era de maravilla.

Wonder Woman 1984, como su nombre lo indica, se desarrolla en la década de los 80’s. Nuevos personajes se introducen a la trama, además del sorprendente regreso del personaje de Steve interpretado por Chris Pine, el cual marcó la primera entrega con la historia de amor de ambos.

Check out the new character posters from #WW84 – in theaters June 5. pic.twitter.com/O27ARDQHpA

— Wonder Woman (@WonderWomanFilm) December 8, 2019