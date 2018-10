Como cada final de mes, la plataforma de streaming, Netflix, dio a conocer los estrenos que vendrán dentro de su catálogo para el próximo mes, que incluye producciones originales entre series, películas y documentales que nos mantendrán pegados a nuestros dispositivos.

Y como siempre, Netflix no para de sorprendernos, aun no termina octubre y ya queremos que noviembre llegue con lo más nuevo que invadirá el catálogo. Para muchos la espera terminó; series consagradas dentro de la plataforma como House of Cards o Narcos regresan con nuevas temporadas, además de películas sorprendentes y documentales impactantes y, sin olvidar a los más pequeños, muchos dibujos animados.

Para que no te pierdas en lo nuevo y no se te escape lo mejor, a continuación te enlistamos los estrenos para el mes de noviembre que no debes dejar pasar, toma nota:

Series

1.- House of Cards

2 noviembre

2.- Narcos: México

16 noviembre

3.- The Sinner

9 noviembre

4.- Nicky Jam: el ganador

30 noviembre

5.- Todo el mundo a la mesa

20 noviembre

6.- The last kingdom

19 noviembre

7.- Super drags

9 noviembre

8.- Fugitiva

23 noviembre

Películas

9.- Legítimo Rey

9 noviembre

10.- Crónicas de Navidad

22 noviembre

11.- El calendario de Navidad

2 noviembre

12.-La balada de Buster Scruggs

16 noviembre

13.- Cuenta bloqueada

16 noviembre

14.- Un príncipe de navidad: la boda real

30 noviembre

15.- Últimos días en el desierto

15 noviembre

16.- Perra

1 noviembre

Documentales & especiales

17.- Me amarán cuando esté muerto

2 noviembre

18.- Seguir para creer- parte 3

1 noviembre

19.- Trevor Noah: hijo de Patricia

20 noviembre

20.- Medallas de honor

9 noviembre

21.- John Leguizamo y la historia latina para idiotas

5 noviembre

KIDS

22.- She-Ra y las princesas del poder

16 noviembre

23.- Pokémon: sol luna

Temporada 1- 1 noviembre

24.- La Navidad de Ángela

1 noviembre

25.- Miniespías: misión crucial

30 noviembre

