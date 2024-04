Experiencia wellness: un viaje hacia el bienestar en medio del bosque

La mañana de aquel sábado deparaba una exclusiva experiencia wellness sinigual. Mientras el vehículo, en el que viajamos, se desplaza acompasadamente por la Autopista México-Marquesa, el paisaje circundante anuncia un entrañable encuentro con la naturaleza.

De pronto, el auto se “sale” del camino y comienza un leve ascenso. Y en pocos minutos estamos ahí: de frente a Casa Alférez, una estructura monolítica, creada en 2022, que parece emerger del bosque al estar rodeada por enormes pinos.

Esta especie de cabaña de arquitectura brutalista, diseñada por el arquitecto de origen francés, Ludwig Godefroy, armoniza a la perfección con un área que provoca y despierta una sensación paz, casi zen. Aquí todo está dispuesto para llevar a cabo una grandiosa experiencia holística con Tat de León: PULE powered by Tiba Salud, firma especializada en suplementos alimenticios.

No deben pasar de las 10 de la mañana, cuando los tenues rayos del sol, que se cuelan por entre los espacios del abundante follaje anuncian el comienzo de esta sesión, la cual inicia con una breve ceremonia del cacao, misma que prepara los sentidos y el escenario para lo que estaba por venir.

Entonces es momento, Tat de León –reconocida DJ a nivel internacional, instructora de indoor cycling y emprendedora– aparece para dar inicio a esta “clase” que trasciende el mero aspecto físico y el fitness al incorporar elementos como la meditación, el baile y el estiramiento.

Con música de fondo, y entre la combinación de ejercicios, alcanzo a escuchar sus palabras que resuenan en mi cabeza: “quizá se estén preguntando qué hacen aquí… pero por algo están aquí hoy.”

Entre sets de crunch y planks laterales, también me lo cuestiono; mientras mi cuerpo me dice que me detenga y mi mente repite “solo dos repeticiones más”.

Pero son más que eso, a los sit-ups, le siguen jumping jacks, squats, push ups, ejercicios de balance… y al final queda la satisfacción de no rendirse.

Tras la ardua sesión de entrenamiento en donde la experiencia wellness, el cuidado personal y el lujo se combinan con la salud, finalmente es momento de hacer los últimos movimientos de relajación.

Después solo hay tiempo para disfrutar de este mágico espacio, en donde el encuentro con la naturaleza alentó este viaje hacia el bienestar.

