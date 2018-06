F1ebreMundialista en la categoría reina del automovilismo

Como cada cuatro años finalmente está aquí el Mundial, el evento del que todos los amantes y no tan amantes del fútbol hablan. Es imposible no contagiarse de la #F1EBREMUNDIALISTA – desde hace una semana Rusia se ha convertido en el centro de atención del mundo – y los mexicanos no perdemos la oportunidad de apoyar a la selección mexicana y disfrutar los partidos de la misma manera que disfrutamos cada carrera del Campeonato de Formula 1.

Tal vez a muchos les puede parecer que el fútbol soccer y Formula 1 son mundos completamente diferentes, pero tienen más en común de lo que pudieran pensar. Una de las características que comparten la copa del mundo y F1 es la internacionalidad. Para esta edición en Rusia, se reunieron 32 países, todos con el mismo objetivo, convertirse en campeones del mundo; por su parte, a lo largo de su temporada Formula 1 recorre 21 países, con pilotos de 15 nacionalidades diferentes y escuderías de ocho países distintos, sumando un total de 28 países involucrados en la competencia de la categoría reina del automovilismo.

Adicionalmente, uno de los factores más importantes para cualquier deporte es la afición, y precisamente éste es otro aspecto que comparten estas disciplinas. En esta materia podemos destacar la audiencia de 4 millones de aficionados que reportó Formula 1 durante la temporada 2017, cifra superior a los 3.4 millones que disfrutaron de los 64 partidos de Brasil 2014.

Pero no sólo eso, aquellos fans que no pueden asistir a cualquiera de los dos eventos los siguen desde sus pantallas, aumentando significativamente el impacto que cada uno de ellos genera. La temporada pasada de la máxima categoría del automovilismo fue vista por 1.4 billones de personas a lo largo del año, mientras que se espera que esta edición del mundial de fútbol supere los 3.2 billones de espectadores registrados en Brasil. En perspectiva, los números son similares pero cabe destacar que, mientras el mundial se lleva a cabo cada cuatro años, la temporada de F1 es anual.

PUBLICIDAD

Ya que estamos entrados en el tema de la afición, en México nos pintamos solos en este rubro. Sin importar el deporte que sea, los extranjeros identifican a la afición mexicana en medio de colores, cánticos y carcajadas ya sea al entonar el himno nacional, al apoyar a nuestros compatriotas o, sobre todo, al festejar las victorias. Por esta razón, no es de sorprender que en este momento más de 25 mil mexicanos se encuentren en Rusia apoyando al tricolor, lo mismo sucede cuando llega la hora de apoyar al piloto mexicano Sergio Pérez que a lo largo de tres ediciones ha reunido a más de un millón de aficionados – aproximadamente 70%

de ellos mexicanos – durante el Gran Premio de México.

Cantar el “Cielito Lindo” significa la alegría de los mexicanos, independientemente del deporte, lo que importa es la pasión que se vive en los deportes pues esto es lo que nos hace una gran afición a nivel internacional. Por ahora, los invito a disfrutar la #F1EBREMUNDIALISTA que nos invade a todos y confiar que México logrará el triunfo en otra de sus categorías deportivas.

Próximamente les compartiré más detalles acerca del Campeonato de F1 de cara al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO.

Te puede interesar: Checo Pérez y el podio con el que hizo historia en la F1

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí