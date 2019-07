Formula 1, cada vez más joven

Aunque a simple vista puede no parecerlo, ya que algunos de los pilotos de esta temporada de Formula 1 ya son consagrados, esta temporada nos sorprendió con nuevos y jóvenes pilotos en la parrilla que prometen cambiar el panorama general del deporte motor.

Durante varios años, los equipos de Formula 1 se caracterizaron por firmar a pilotos y campeones longevos; en cambio, la temporada 2019 presentó una parrilla que en su mayoría no rebasa los 25 años – por ejemplo, Lando Norris, de McLaren, quien con tan sólo 19 años es el piloto más joven de la competencia.

Desde mi perpectiva, es increíble presenciar cómo han cambiado las oportunidades para los pilotos jóvenes que comienzan desde niños a desarrollar una pasión irremediable por la velocidad y la adrenalina que nos regalan los Grandes Premios alrededor del mundo.

Este año, son varias las escuderías que cuentan con pilotos muy jóvenes. Alfa Romeo sumó a sus filas a Antonio Giovinazzi, de 25 años; Williams Racing a George Russell, de 21 años; Toro Rosso presentó al tailandés, de 23 años, Alex Albon; mientras que Racing Point presenta en sus pilotos un balance entre la experiencia de Checo Pérez, de 29, y el empuje de Lance Stroll, de 20 años.

Sin embargo, el mejor ejemplo sin duda es Charles Leclerc, quien comenzó su carrera deportiva a los 8 años en karting y a sus 20 años debutó en la máxima categoría del deporte motor. En tan sólo ocho carreras Leclerc logró igualar en puntos al “veterano” Marcus Ericcson, convirtiéndose en 2019 en el segundo piloto más joven en correr con la escudería Ferrari –sólo detrás del mexicano Ricardo Rodríguez, a quien contrataron con tan sólo 19 años. Pero más allá de su juventud, esta temporada Charles sencillamente se ha lucido con un excelente desempeño y admirables tiempos que lo han mantenido entre los primeros lugares dentro del campeonato.

Red Bull no se queda atrás en la contienda de los jóvenes talentos, este año la escudería le ha dado lugar a dos pilotos que no superan los 25 años: Pierre Gasly, de 23 años, y una de las más grandes estrellas de la temporada, Max Verstappen, de 21. Pero no es la primera ocasión que esta escudería contrata talento fresco, y en Verstappen han encontrado al mejor ejemplo de esto ya que es el piloto más joven en ganar un Gran Premio (en España), el piloto más joven en debutar en la historia de Formula 1 y el piloto más joven en subir a un podio.

En México también tenemos grandes jóvenes promesas como Patricio O’Ward, quien acaba de firmar con el equipo de desarrollo de Red Bull para competir en categorías inferiores que sirven como antesala de Formula 1 a sus escasos 20 años. Estoy seguro que muy pronto formará parte de la comunidad de la máxima categoría y pondrá el nombre de nuestro país en alto.

A menos de 100 días de que se celebre la F1ESTA, me entusiasma que el Gran Premio de México recibirá a esta joven parrilla para beneficio de los aficionados; y es que, sin duda, cada uno de estos jóvenes hambrientos de velocidad y gloria nos traerá grandes y gratas sorpresas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

