La Formula 1 sin Niki Lauda

A un mes de la partida de Niki Lauda, en el Paddock de Formula 1 aún se resiente su ausencia. Niki tenía una personalidad única que inspiraba a todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo: tan sólo con su presencia era capaz de cambiar la vibra del lugar. Definitivamente fue un héroe y una leyenda: no sólo de nuestro

deporte, sino de la vida.

Niki era una persona inteligente, relajada y sumamente determinada. Su carrera en Formula 1 estuvo llena de obstáculos desde su inicio, los que superó gracias a su determinación y amor al deporte. Sin duda, uno de los momentos más difíciles y recordados de su carrera fue el terrible accidente en el que casi perdió la vida en 1976 en Alemania (Nurburgring). Durante esta carrera, su monoplaza perdió el control tras salirse de una curva y se estrella contra el muro de contención, lo que causó una ruptura en el depósito de combustible y que el auto se incendiara de manera inmediata.

El accidente le dañó permanente los pulmones, además de generarle quemaduras de tercer grado en cabeza y cuerpo. En el hospital, tras el primer diagnóstico, los médicos le llevaron a un sacerdote a darle la unción de los enfermos, ya que no pensaban que sobreviviría. Sin embargo, su gran determinación lo mantuvo vivo, y tan sólo 40 días después de su accidente, Niki regresó a las pistas durante el Gran Premio de Italia para terminar en 4 o lugar y convertirse en una leyenda viviente.

En mi opinión, éste es el comeback más grande de la historia –no sólo del automovilismo, sino del deporte–.

Niki volvió a ganar dos campeonatos más: uno en 1977 con Ferrari y otro en 1984 con McLaren (año en el que yo nací). Aún cuando se retiró como piloto, siempre se mantuvo activo en roles ejecutivos dentro de F1: con Ferrari, Jaguar y más recientemente con Mercedes. Niki era un hombre con una reputación intacta y cuya opinión importaba. Bien dijo Toto Wolff, Team Principal de Mercedes: si no hubiera sido por Niki, Lewis Hamilton no hubiera aceptado salirse de McLaren.

Hoy en día, Mercedes se ha convertido en uno de los equipos más exitosos en la historia de F1.

Niki entendía perfectamente cómo funcionaban los autos y los equipos, por lo que conseguía un balance muy importante entre pilotos e ingenieros. Se dice que en sus días como piloto era sumamente meticuloso con el setting del auto: sabía más que muchos ingenieros y se involucraba mucho más que cualquier otro piloto en el armado de éste.

Al final, Niki era mucho más que un gran piloto o un ejecutivo de F1: era un excelente ser humano con una visión única, sencilla y muy honesta de la vida. En mí siempre quedará el recuerdo de sus palabras tras haber sido otorgado el premio Lareaus en 2016: “Muchas gracias a quien me haya dado este reconocimiento, sé que es muy importante. Pero quisiera decir una cosa: hoy hablamos con mucha gente de ganar y perder. Quisiera dedicar este premio a los perdedores. Por mi experiencia, ganar es una cosa, pero perdiendo he aprendido más y me he vuelto más fuerte”.

Finalmente, Niki siempre fue un auténtico amigo del Formula 1 Gran Premio de México, alguien que siempre se expresó de manera muy positiva de los mexicanos y de nuestro gran evento. En alguna ocasión nos comentó que en todos sus años de estar involucrado en F1, nunca había ido a un evento con la calidad y nivel de la afición mexicana, y que siempre nos tendrá un cariño muy afectuoso.

Niki Lauda es alguien que siempre será recordado por todos nosotros y que –estoy seguro– seguirá siendo ejemplo de vida durante varias generaciones. Gracias por tu amor y dedicación a nuestro deporte. Hoy, a un mes de tu partida, puedo asegurar que no habrá nadie que pueda cubrir tu ausencia, y que el Paddock, la Formula 1 y la vida no volverán a ser lo mismo.

