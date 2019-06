Freddy Mercury regresa: encuentran material inédito tras 33 años de búsqueda

LONDRES, 20 jun (Reuters) – Una nueva versión de “Time” interpretada por Freddie Mercury fue publicada tras una larga búsqueda de la grabación de 1986 realizada en los estudios Abbey Road de Londres.

Acompañado por un piano, Freddie Mercury de Queen da forma a una versión más simple de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual “Time” del musical londinense del mismo nombre.

La nueva versión, lanzada bajo su título completo “Time Waits For No One”, proporciona una interpretación conmovedora de la canción que trata de no saber lo que hay a la vuelta de la esquina. Freddy Mercury murió en 1991 a causa de una neumonía agravada por el hecho de que sufría SIDA.

“Es Freddie y el piano, y realmente muestra que era un intérprete increíble, el rango vocal que tenía”, dijo a Reuters Clark, quien encontró la grabación tras años de búsqueda.

Clark trabajó con varios artistas para el álbum “Time”. Mercury cantó dos canciones, la que da título al disco además de “In My Defense”, grabada en 1985.

Clark sostuvo que siempre recordaba el primer ensayo de Mercury cantando junto a Mike Moran en el piano. “Seguí pensando en ello”, dijo. “Una década después, sentí que me encantaría escuchar el original y volví y no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas”.

“Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero revisara todo, no pudimos encontrarlo (…) Luego, a fines de 2017, lo intentamos de nuevo y lo encontramos, fue algo maravilloso”.

