Game of Thrones: el tercer capítulo es el más visto y el peor evaluado

Tal como se pronosticaba, la última temporada de Game of Thrones está rompiendo récords de audiencia. En el tercer episodio de la octava temporada 12. 2 millones de personas fueron testigos de la batalla de Winterfell en tiempo real… aunque ello no derivó en un buen recibimiento del capítulo.

Según los datos presentados por The Hollywood Reporter, ‘The Long Night’, el tercer capítulo de la octava temporada, se convirtió en el capítulo más visto de la temporada final. Con ello, este episodio se convirtió en el segundo más visto de todas las temporadas. Solo superado por ‘The Dragon and the Wolf’, que cerró la séptima temporada con 12.7 millones de personas de audiencia en tiempo real.

Los datos anteriores no contemplan las transmisiones fuera de Estados Unidos ni las repeticiones del episodio, por lo que es probable que esta cifra se duplique conforme pasen los días y se logren superar los 18 millones de vistas.

El primer episodio de la octava temporada lleva, hasta el momento, 38 millones de vistas en todas las plataformas de HBO, según informó la compañía.

No convence la Batalla de Winterfell

Pese a que ‘The Long Nigth’, el tercer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones tuvo gran audiencia no logró convencer a todos sus seguidores.

Según el portal de Rotten Tomatoes, especialista en evaluación de series y películas, el último episodio tiene los niveles más bajos de aceptación en lo que va la temporada.

Con un porcentaje de 75%, el tercer capitulo se sitúa como uno de los tres episodios con el nivel de aceptación más bajo en todas las temporadas de Game of Thrones.

Muchos críticos y fanáticos estimaban que este episodio sería uno de los clímax de la temporada, pero desafortunadamente la “épica batalla” quedó mucho a deber.

Hay quienes aseguran que la batalla presentada en Avengers: Endgame, cuyo estreno fue unos días, fue superior a la que se presentó en GOT.

Y a ti, ¿cuál de ambas batallas te convenció más?

