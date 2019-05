El episodio final de Game of Thrones no convenció a los fans y tampoco a la crítica especializada. Con ello, se confirma la tendencia negativa registrada por los capítulos de la serie, reporta Rotten Tomatoes. Al obtener al momento una aprobación de 67%, la octava y última temporada de la serie se ubica como la peor evaluada de la saga.

Además, el portal de crítica otorgó 48% de aprobación al episodio final. Con ello, lo ubica como el segundo peor evaluado de la octava temporada. Solo es superado en desaprobación por el capítulo predecesor, The Bells. Éste último, con 48% de aprobación en una escala donde el 100% es el máximo alcanzable.

Así lucen las evaluaciones de cada episodio de la octava temporada.

Sin embargo, pese a los bajos porcentajes de aprobación obtenidos, Game of Thrones cerró sus transmisiones alcanzando cifras récord de audiencia. De acuerdo con Variety, más de 19 millones de espectadores siguieron el final de la trama a través de HBO, HBO Go y HBO NOW. Cifra que supera el número de espectadores reportado la semana pasada (aproximadamente 18.4 millones).

