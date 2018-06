Google actualiza Datally, la app para administrar tu plan de datos

Con el objetivo de ayudar a las personas a ahorrar en sus planes de datos, Google presentó nuevas funciones para Datally, una app que también ayuda o los usuarios a entender mejor sus hábitos de uso. Estas son las nuevas funciones:

Modo de Invitado: te ayuda a mantener el control al prestar tu teléfono si es que por algún motivo decides hacerlo. ¿Alguna vez un amigo o familiar te ha pedido prestado tu celular y luego te diste cuenta que usaron más datos de los que esperabas? Amamos a nuestra familia y a nuestros amigos, pero… Es por eso que Datally ahora cuenta con el Modo Invitado. Te permite establecer, antes de prestar tu teléfono, la cantidad de datos que está bien que use otra persona.

Límite Diario: es una opción que te permite determinar la cantidad de datos que quieres usar por día. Si el Modo Invitado te ayuda a controlar la manera en que otros usan tus datos, Límite Diario está diseñado para que tú mismo te limites. Es una opción para que no descubrir por accidente que tu paquete de datos se ha agotado. Límite Diario permite establecer la cantidad máxima de datos que puedes usar por día, enviando una notificación cuando te estés acercando a tu límite. Puedes elegir entre bloquear los datos por el resto del día o continuar.

Aplicaciones no Utilizadas: ¿Sabías que, en la mayoría de los casos, el 20 por ciento de los datos móviles lo gastan aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, aunque no las hayas abierto en más de un mes? La opción de Aplicaciones no Utilizadas te muestra las aplicaciones que no usas en tu celular pero que están gastando datos. Además, te permite desinstalar cualquier app que no uses para evitar que sigas malgastando tus datos.

PUBLICIDAD

Mapa de Wi-Fi: Es un mapa que muestra todas las redes de Wi-Fi cercanas, lo cual te permite encontrar la opción más cercana y de mejor calidad. El acceso a más conexiones de Wi-Fi debería ayudarte a seguir navegando por la red sin preocuparte por cuánto de tu plan de datos estás consumiendo. Esta opción de Datally incluso te permite calificar la red después de conectarte.

Te puede interesar: Lo que debes saber antes de comprar un smartphone

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí