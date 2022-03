Binomio culinario en Beverly Hills

El arribo de Mitch Austin a la cima culinaria de Los Ángeles no ha sido obra de la casualidad. Tras construir una sólida trayectoria en la industria de la hospitalidad estadounidense, el cocinero toma el mando de la oferta gastronómica que ostenta uno de los hoteles más exclusivos del firmamento angelino: Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

A lo largo de más de una década en las filas de la firma hotelera, el chef Austin ha dejado constancia de su particular creatividad, una que impregna de frescura y bienestar a los conceptos de alta cocina que toca, sumando proyectos con el Instituto de Salud y Longevidad de California; el diseño de platillos que trasladan los beneficios de la granja a la mesa; y un restaurante de alma vegana, por mencionar sólo algunos puntos destacados de su trayectoria.

Mitch Austin.

Chef ejecutivo en Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills. Cuenta con una trayectoria que supera una década en la firma de hospitalidad. Foto: Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills.

Al frente de los fogones del hotel, su mirada experta consolida una propuesta sobresaliente en múltiples frentes, incluidos Culina Ristorante + Caffè, Windows Lounge, Cabana Restaurant, y los servicios In-Room Dining y de banquetes. Todo es resultado de una pasión culinaria gestada desde hace tiempo: “Experimentar los diferentes sabores, olores y técnicas de la cocina de mi familia es lo que desarrolló mi pasión culinaria”, afirma.

¡Haz click!

La Única Madrid: El spot gastronómico que conquista la “milla de oro”

Uno de los conceptos gourmet con el sello del Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills que más llama la atención es Culina Ristorante + Caffè. Giovanni Spataro es el chef al frente de este lugar que reinterpreta los sabores de la cocina italiana con su marca personal. “Combinando ingredientes frescos con técnicas culinarias italianas, me inspiré para rediseñar platos de mi ciudad, Palermo, de una manera nueva y elegante”, revela.

Giovanni Spataro Originario de Palermo, en Sicilia, Italia, es chef de Culina Ristorante + Caffè, donde combina ingredientes locales con técnicas culinarias italianas. Foto: Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills.

Entre los platillos característicos del chef Spataro, ocupan un lugar relevante las pastas artesanales, entre ellas, el Gnocchetti Burro e Bottarga, con ñoquis de ricota hechos en casa, mantequilla, botarga de atún y ralladura de limón. También platillos frescos con frutos del mar y unas pizzas que ostentan su marca personal. Una de ellas es la San Daniele, preparada con prosciutto San Daniele de 24 meses, queso scamorza, rúcula, tomate cherry reliquia confitado y vinagre balsámico de Villa Manodori.

¡Haz click!

Wynn & Encore : Evocaciones culinarias en Las Vegas

Ángel Santos, el artífice detrás de una licorera de edición limitada

Foto: Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills.

La destreza de los chefs Mitch Austin y Giovanni Spataro obliga a sumar al Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills en la ruta de un safari gourmet encaminado a descubrir la cara más sibarita del destino favorito de las celebridades. Sólo basta dejarse guiar por sus recomendaciones para disfrutar la experiencia.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram