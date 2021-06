Día mundial de la dona: los mejores lugares en la ciudad para disfrutarlas

Las donas, el popular postre, está de fiesta. El primer viernes del mes de junio se celebra el Día Mundial de la Dona, una celebración que inició en Estados Unidos y se ha expandido alrededor del mundo. No te quedes fuera del gran evento y descubre dónde encontrar excelentes preparaciones de donas en la ciudad.

Distintos sabores, texturas, rellenos y toppings inimaginables forman parte de las nuevas propuestas del mercado. Algunos establecimientos han reinventado este postre en singulares presentaciones que no podemos dejar pasar.

Para celebrar el Día Mundial de la Dona, hemos reunido algunas opciones que podrás encontrar en la Ciudad de México que te sorprenderán por sus creaciones. Disfruta de una, o varias, de estas opciones que te presentamos a continuación.

Masala y maíz

El mestizaje gastronómico de la pareja de chefs Norma Listman y Saqib Keval, además de consagrar platillos con esencia de la cocina india y mexicana, también aguarda un delicioso secreto en su menú de postres: las donas old fashioned. Con sabores clásicos como chocolate, azúcar con canela y mandarina, estas donas se han convertido en una opción para los amantes del postre.

Catamundi

Con un sello particular en su opción de panadería y repostería, Catamundi, aguarda unas de las preparaciones de donas mejores elaboradas de la ciudad. Un sin fin de variedades, algunas por temporada, están disponibles para saciar el antojo más exigente. Entre su selección no podrás dejar de probar su dona con tocino, la cual se ha convertido en una de las favoritas.

Montoneras

Por que en ocasiones, más es mejor, esta opción no nos decepcionará. Este establecimiento lleva a otro nivel su propuesta de donas: las podrás encontrar rellenas de helado con una amplia selección de toppings como frutas, dulces o chocolates. Hasta las que parecen ser clásicas, también tienen un toque especial y original que conquistarán tu paladar.

The secret donut society

Un concepto original resguarda a este paraíso de las donas. The secret donut society es el spot que debes conocer donde la experiencia de compra no tiene comparación. Te volverás loco con la selección del menú que tienen y seguro saldrás con un par de ellas como mínimo. Este speak easy de donas será tu próxima obsesión si es que aún no lo descubres.

Oh! Donas

Las propuestas de este establecimiento son una muestra de las variantes que puede tener el postre. Donas sobre donas, rellenas, con incomparables opciones de toppings, sabores y presentaciones estarán a tu alcance. El establecimiento presume de ser una opción artesanal con productos y preparaciones frescos, pero sobre todo, por rescatar el lado gourmet de este postre con la variedad de ingredientes y elementos de distintas locaciones. Estos sabores cambian según la temporada del año, así que en cada visita encontrarás nuevas propuestas.

